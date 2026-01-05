Парижский суд признал 10 человек виновными в травле Брижит Макрон

Парижский суд признал 10 человек виновными в онлайн-травле первой леди Франции Брижит Макрон. Осуждённым назначены различные наказания — от обязательных курсов о вреде кибертравли и штрафов до условных тюремных сроков продолжительностью до восьми месяцев, сообщают Le Monde и Reuters.

Виновными признаны восемь человек в возрасте от 41 до 65 лет. Суд указал, что они размещали "особенно унизительные, оскорбительные и злонамеренные" комментарии, распространяли ложные утверждения о якобы трансгендерной идентичности Брижит Макрон и заявляли, что она родилась мужчиной.

Также подсудимых обвинили в публикации "многочисленных злонамеренных комментариев" о якобы причастности первой леди к педофилии, связывая это с разницей в возрасте между ней и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Самые строгие меры прокуратура запрашивала для трёх обвиняемых, которых называла "подстрекателями", включая писателя Орельена Пуарсон-Атлана, известного под псевдонимом Зоэ Саган.

Решение суда связано с более широким делом о распространении клеветнических теорий заговора, в том числе сообщениями блогера Кэндис Оуэнс о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной и состоит в родстве с президентом Франции.