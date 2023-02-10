Парламент Чечни наделил Рамзана Кадырова титулом "отец народа" 

Парламент Чечни единогласно утвердил поправки в республиканскую Конституцию, согласно которым, в частности, устанавливается должность главы региона на чеченском языке - "Мехк-Да". Издание Кавказ.Реалии отмечает, что дословно это - "отец края", но используется в значении "отец народа".

Поправки в Конституцию Чечни были предложены главой местного парламента Магомедом Даудовым. После того, как на одну из них, наделяющую Кадырова титулом "отец народа", обратили внимание СМИ, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что "Мехк-Да" переводится с чеченского на русский как "высшее должностное лицо республики". "Понятие "Мехк-Да" в полной мере передает роль Главы Чечни как защитника религии, народа, его интересов, культуры, истории, традиций и обычаев!" – написал Делимханов в телеграм-канале.