Парламент Чечни обратился к генпрокурору из-за слов Сокурова

Глава парламента Чечни Магомед Даудов просит генерального прокурора России Игоря Краснова проверить высказывания режиссёра Александра Сокурова о ситуации на Кавказе на наличие административных правонарушений.

"В нашей многонациональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны. Подобные публичные высказывания, в частности, звучащие из уст уважаемых и общеизвестных лиц, могут привести к более тяжким последствиям, порождению напряженности в обществе, нетерпимости к сосуществованию людей разных национальностей, при этом создавая благоприятную почву для развития межнационального конфликта", – заявил Даудов.

Он также сообщил, что парламент Чеченской Республики обратился к генеральному прокурору с просьбой принять меры в отношении Сокурова и взять этот вопрос под личный контроль.

10 декабря Сокуров в своем выступлении на онлайн-встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека назвал самой большой проблемой ситуацию на Северном Кавказе. Он также предположил, что в федерации "русских многие начинают не любить". Владимир Путин резко отреагировал на слова Сокурова, назвав их "не выступлением, а манифестом, набором страхов".

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Сокурова "нигилистом" и "продажной мордой", а его выступление – "маразматическим" и "американским листочком с чушью". Кадыров призвал проверить слова Сокурова на антигосударственность и экстремизм.