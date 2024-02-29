Парламент ЕС проголосовал за перевод Украине 0,25% ВВП каждой страны ЕС

Все страны Европейского Союза и их союзники по НАТО должны ежегодно выделять не менее 0,25 процента своего ВВП на военную поддержку Украины, считают депутаты Европейского парламента. Украине необходимо предоставить всё, что ей необходимо для отражения российской агрессии, заявили депутаты парламента ЕС. За соответствующую резолюцию в четверг, 29 февраля, в Страсбурге проголосовал 451 европарламентарий, 46 человек выступили против, 49 - воздержались.

В тексте резолюции отмечается большое расхождение в уровне военной поддержки, оказываемой Киеву странами ЕС, в процентном отношении к их ВВП. Парламентарии призвали крупнейшие государства-члены Евросоюза с большим оборонно-промышленным потенциалом срочно увеличить помощь ВСУ. Евродепутаты убеждены, что в отношении военной помощи Украине не должно быть никаких самоограничений.

"Украина особенно нуждается в современных системах ПВО, ракетах большой дальности, таких как TAURUS, Storm Shadow/SCALP и других, современных боевых самолетах, различных типах артиллерии и боеприпасов (в частности, 155 мм), беспилотниках и оружии для борьбы с ними", - подчеркивается в тексте резолюции, которую излагает "Немецкая волна".

В связи с дефицитом боеприпасов на поле боя в Украине Европарламент призвал к увеличению Европейского фонда мира и его использованию для совместных закупок для ВСУ на мировом рынке.

Парламентарии напомнили, что главная цель Украины — победа в войне против РФ, что предполагает вытеснение всех сил России, её сторонников и союзников с международно признанной территории Украины. "Эта цель может быть достигнута только путем непрерывных, устойчивых и неуклонно растущих поставок Украине всех без исключения видов обычных вооружений", — говорится в резолюции.

По мнению Европарламента, исход этой войны и позиция по отношению к ней международного сообщества сыграют решающую роль в оказании влияния на действия в будущем других авторитарных режимов.