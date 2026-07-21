Парламент Франции одобрил запрет соцсетей для детей

Парламент Франции 21 июля одобрил запрет пользования соцсетями для лиц младше 15 лет. Франция станет первым государством ЕС, которое введёт подобную меру законодательно.

Как сообщает AFP, в поддержку законопроекта высказались 279 депутатов Национальной ассамблеи, против был 81. Ранее законопроект одобрил Сенат.

Президент Эммануэль Макрон, который активно выступает в поддержку этой меры, написал в соцсетях, что Франция является ведущей силой в Европе в вопросах защиты детей и подростков. Он поблагодарил парламент, отметив, что решение должен одобрить Конституционный совет. Ранее Макрон выражал надежду, что запрет вступит в силу уже к сентябрю.



С 1 сентября соцсети должны запретить открывать новые аккаунты лицам моложе 15 лет, а к 1 января 2027 года должны быть закрыты уже существующие аккаунты юных французов.

При этом документ не предусматривает каких-либо наказаний для детей или их родителей за нарушение запрета.

Большинство политических сил поддержало запрет, указывая на риски для здоровья и безопасности детей в соцсетях, таких как TikTok, Snapchat или Instagram. Противники законопроекта главным образом высказывали опасения в связи с возможным вмешательством властей в частную жизнь и утечками персональных данных - для получения доступа к соцсетям, пользователям необходимо будет предоставить доказательства того, что они уже достигли 15 лет.

Запрет или ограничения на доступ детей к соцсетям обсуждается и на уровне ЕС, хотя пока подобное решение не было принято. Ряд стран, такие как Греция и Испания, хотят ввести подобный запрет на национальном уровне. Первой страной в мире, запретившей детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях, стала Австралия.



