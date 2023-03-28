Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

Национальное собрание Франции приняло резолюцию, в которой Голодомор – массовый голод 1932–33 годов – признается геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на сайте нижней палаты французского парламента.

За принятие резолюции проголосовали 168 депутатов, против – два. В документе подчеркивается, что Голодомор был искусственно созданным голодом, который унес жизни четырех миллионов украинцев, преимущественно крестьян.

"Эта резолюция направлена на признание властями Франции этого принудительного голода украинского населения геноцидом, а также на осуждение совершенных действий, характеризовавшихся истреблением и массовыми нарушениями прав и свобод человека", – сказано в резолюции.

Ранее аналогичные резолюции приняли парламенты Германии, Молдовы, Румынии, Болгарии, а также сенат Ирландии. США приняли соответствующую резолюцию еще в 2018 году. В декабре прошлого года Европейский парламент признал Голодомор геноцидом украинского народа и также осудил вновь совершаемые против украинского народа преступления России.