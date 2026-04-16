Парламент Грузии принял поправки о визе для "цифровых кочевников"

Парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении принял поправки, вводящие новую визу категории C5. Она предусмотрена для иностранцев с высоким доходом, работающих удаленно на зарубежные компании. Об этом в четверг сообщает, в частности, портал Newsgeorgia.

C5 – это многократная краткосрочная виза сроком действия до пяти лет, которая дает право находиться в Грузии до 12 месяцев. Поправки вносятся в закон в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства".

Авторы инициативы из правящей "Грузинской мечты" подчеркивают, что речь идет о внедрении механизма, аналогичного визам "цифровых кочевников", уже действующим в ряде стран и направленным на привлечение в экономику платежеспособных специалистов.

Рассчитывать на получение новой визы смогут граждане "безопасных стран", въезжающие в Грузию с туристическими целями и работающие дистанционно исключительно на нерезидентные компании. Визы также смогут получить члены семьи заявителя – супруг или супруга и дети до 18 лет. Какие государства относятся к "безопасным", в сообщении не уточняется.

Стоимость оформления визы C5 установили в диапазоне от 20 до 500 долларов.

Поправками также предусматривается выдача виз в ускоренном порядке и введение дополнительного основания для отказа в выдаче визы – "государственная иммиграционная политика". Если иностранцу отказали по этому основанию, то решение не подлежит обжалованию.

Параллельно в ускоренном порядке парламент принял изменения в закон "О трудовой миграции". На иностранцев, которые работают дистанционно на зарубежные компании или выполняют краткосрочные профессиональные задачи в рамках временных проектов, не будут распространяться нормы закона о трудовой миграции.