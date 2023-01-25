Парламент Хакасии лишил мандата уехавшего после войны в Таиланд депутата

Законодательный орган Хакасии, Верховный совет, на заседании 25 января лишил мандата бывшего главу фракции КПРФ Александра Семёнова. В 2022 году политик уехал в Таиланд, хакасские СМИ, без указания источника, утверждают, что депутат планирует принять гражданство королевства.

Семёнова местные СМИ называют одним из главных спонсоров регионального отделения КПРФ, утверждается, что он тесно связан с главой республики, коммунистом Валентином Коноваловым. Он бывший депутат городского совета Абакана и известен в регионе своим бизнесом по автобусным перевозкам, сообщает "Пульс Хакасии".

Осенью он передал в местный парламент заявление о сложении полномочий. На заседании утверждалось, что коммунист может получить гражданство Таиланда, передаёт информационное агентство "Хакасия". Согласно открытым источникам, для этого депутат должен был пять лет прожить на территории страны, выучить тайский язык и местный гимн.