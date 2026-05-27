Парламент Венгрии принял решение об отмене выхода страны из МУС

Парламент Венгрии в рамках исключительной процедуры принял закон об отмене выхода страны из Международного уголовного суда (МУС), инициированный правительством Виктора Орбана. Об этом сообщают Index и Blikk.

Предложение 26 мая внесло новое правительство Петера Мадьяра. В обосновании к документу говорится, что "для поддержания международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлекать к ответственности виновных в самых тяжких международных преступлениях в международном судебном органе".

В МУС приветствовали решение Венгрии. В заявлении суда говорится, что оно имеет решающее значение для достижения общей цели – обеспечения ответственности за тяжкие преступления и укрепления международного правопорядка.

Решение о выходе из МУС венгерский парламент принял весной 2025 года. Второго июня официальное уведомление Будапешта о выходе из Римского статута было зарегистрировано в депозитарии ООН. Это означало, что юридически процесс выхода страны должен был завершиться ровно через год после поступления уведомления, то есть второго июня 2026 года.

Официально власти Венгрии заявили о выходе из МУС на фоне визита в апреле 2025 года в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. МУС выдал ордер на его арест по подозрению в военных преступлениях в секторе Газа.

В 2023 год МУС также выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его обвиняют в незаконном вывозе украинских детей на неподконтрольные Киеву территории.