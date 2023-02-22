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Парламент Венгрии проголосует в марте о приеме Финляндии и Швеции в НАТО

Флаги Финляндии и Швеции, в середине эмблема НАТО

Венгерские законодатели проголосуют в начале марта по заявкам Финляндии и Швеции по вопросу об их вступлении в НАТО. Это следует из опубликованной 22 февраля в Будапеште парламентской повестки на ближайшее время.

Общие дебаты по заявкам двух стран пройдут на следующей неделе, информирует AFP, а голосование по заявкам Финляндии и Швеции пройдёт раздельно для каждого из этих государств в период с 6 по 9 марта.

Турция и Венгрия - единственные члены НАТО, которые до сих пор не ратифицировали постановление о принятии двух новых кандидатов в НАТО согласно заявкам полученным из Хельсинки и Стокгольма. Согласие всех 30 государств-членов НАТО обязательно для приема новых кандидатов в члены Североатлантического союза. Как отмечает AFP, из Будапешта поступили сигналы о готовности Венгрии ратифицировать обе заявки.

Сроки голосования о ратификации несколько раз переносились. Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана заявлял, что первым делом Венгрия должна принять антикоррупционное законодательство, а лишь после этого сможет заняться вопросами НАТО.

Венгерская оппозиция обвинила правящую партию Орбана в затягивании голосования. Орбан стремится к сохранению связей с Москвой, несмотря на российское военное вторжение в Украину.

  • В прошлом месяце президент Турции Реджеп Эрдоган намекнул на то, что Анкара может дать согласие на вступление в НАТО Финляндии, отказав в таком согласии Швеции. Отношения между Турцией и Швецией значительно осложнились в последние месяцы. Анкара обвинила Стокгольм в нежелании исполнять договорённости об условиях, на которых Турция в прошлом году согласилась поддержать вступление Швеции в НАТО. Эрдоган сделал акцент на требовании к Стокгольму выдать несколько десятков курдских активистов, которых Турция подозревает в терроризме.
  • Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО одновременно, в мае прошлого года, вскоре после российского широкомасштабного вторжения в Украину. Две соседние страны, долгое время бывшие нейтральными, договорились координировать свои усилия по вступлению в НАТО.

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