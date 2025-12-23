Ссылки для упрощенного доступа

Парламент Якутии окончательно одобрил отмену прямых выборов мэров

Парламент Республики Якутия принял во втором, окончательном, чтении законопроект об отмене прямых выборов мэров городов и глав районов.

Из документа следует, что в дальнейшем кандидатов на эти должности будет предлагать глава республики, а выбирать - местные советы депутатов. Глав более мелких образований - поселений и наслегов - жители тоже не смогут выбрать сами: за них выбор сделают местные депутаты из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, сообщает Говорит НеМосква.

Региональный парламент, как отмечает 7x7, контролируют единороссы (55 из 71 мандата). На выборах в сентябре 2025 года "Единая Россия" проиграла сразу четыре муниципальные кампании, добавляет издание.

Поправки в регионе продиктованы вступившим в силу в июле федеральным законом о местном самоуправлении (МСУ), пишет "КоммерсантЪ". Этот закон наделяет губернаторов правом выбирать кандидатов на должности мэров региональных столиц. В отношении глав других муниципалитетов поправки допускают несколько вариантов избрания.

