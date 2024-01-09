Парламент Южной Кореи одобрил запрет на употребление мяса собак

Парламент Южной Кореи проголосовал за закон, запрещающий разведение собак с целью употребления их мяса в пищу. Документ поддержали 208 депутатов, двое воздержались от голосования, сообщает Reuters. Теперь закон должен подписать его инициатор – президент Юн Сок Ёль.

За нарушение закона будет грозить три года тюрьмы и штраф в эквиваленте около 23 тысяч долларов. При этом наказания за непосредственно употребление собачьего мяса законопроект не предусматривает.

Владельцам ферм и ресторанов дадут три года на то, чтобы закрыть бизнес или сменить сферу деятельности.

По данным властей Южной Кореи, в стране насчитывается около 1100 собачьих ферм, на которых выращивается более полумиллиона собак. Фермеры раньше выступали против закона, так как, по их словам, без работы останутся до миллиона человек.

Жители Южной Кореи в последние годы все чаще отказываются от собачьего мяса, отмечает CNN. По данным опроса Gallup Korea 2022 года, только 8% респондентов ели мясо собак. В 2015 году этот показатель составлял 27%. В период с 2005 по 2014 год количество ресторанов, где подают мясо собак, в Сеуле упало на 40% из-за снижения спроса.