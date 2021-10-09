Парламентские выборы в Чехии выиграли противники премьера Бабиша

Победу на парламентских выборах в Чехии, которые прошли в пятницу и субботу, согласно предварительным результатам подсчёта голосов, одерживают оппоненты действующего премьер-министра Андрея Бабиша.

После подсчёта почти 100 процентов голосов на первое место вышла коалиция "Вместе" (SPOLU), которую составили три оппозиционные правоцентристские партии. У неё около 28 процентов голосов. Движение Бабиша на втором месте с незначительным отставанием.

На третьем месте ещё одна - левоцентристская - оппозиционная коалиция. В парламент проходят также правые популисты с Томио Окамурой. Впервые в истории Чехии и Чехословакии в парламенте не будет коммунистов, они не преодолели 5-процентный барьер.

Лидеры двух оппозиционных коалиций уже заявили, что будут вести переговоры о новом правительстве без Бабиша. У них будет достаточно мест в парламенте, чтобы составить кабинет. Наиболее вероятный претендент на пост премьера - лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала.

Президент Чехии Милош Земан после выборов должен поручить лидеру победившей партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал, что поддерживает АНО Андрея Бабиша. Теоретически Земан может поручить Бабишу попытаться сформировать правительство, однако, по оценкам наблюдателей, премьер вряд ли найдёт для себя партнёров по коалиции.

Премьерство Бабиша, крупного бизнесмена, сопровождалось коррупционными скандалами. Последний из них разразился за несколько дней до выборов и был вызван публикацией материалов журналистского расследования "Досье Пандоры".