В Финляндии Социал-демократическая партия действующего премьер-министра Санны Марин проиграла парламентские выборы, заняв третье место по итогам голосования в воскресенье. Первое место на них заняла консервативная "Национальная коалиция", второе — националистическая партия “Истинные финны”.

Социал-демократы улучшили своё положение в парламенте, получив 17,7 процента голосов и 40 кресел в парламенте из 200.

У "Национальной коалиции" под лидерством Петтери Орпо — 48 мест, у "Истинных финнов" — 46. Ни одна из партий не сможет сформировать правительство самостоятельно. У победителей есть право первыми попытаться договориться о коалиции и собрать более 100 голосов депутатов.

Марин признала поражение и поздравила конкурентов с победой на выборах. "Демократия высказалась", — сказала она. В 2019 году 34-летняя политик стала самой молодой главой правительства в мире.

На годы её премьерства пришлась пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, начало полномасштабной войны в Украине и решение о вступлении в НАТО. Несмотря на это, её личный рейтинг остаётся высоким после всех этих испытаний, финские политические обозреватели отмечают, что у Марин есть потенциальная возможность возглавить правительство в будущем.