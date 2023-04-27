ПАСЕ признала геноцидом незаконное обращение с украинскими детьми

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняла резолюцию под названием "Депортации и насильственные перемещения украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию или на временно оккупированную территорию Украины: создание условий для их безопасного возвращения, прекращение этих преступлений и наказание виновных". Об этом информирует "Голос Америки"

Перемещение украинских детей "явно планировалось и было организовано, как государственная политика". Как отмечается в резолюции, целью этой политики было "уничтожить все связи и черты их украинской идентичности".

В заявлении ПАСЕ для прессы особо подчеркивается, что документальные свидетельства о перемещении украинских детей соответствуют международному определению геноцида.

Документ ПАСЕ основан на свидетельствах, собранных в отчете делегата ПАСЕ от Португалии Пауло Писко. Депортированные дети столкнулись с процессом "русификации" посредством перевоспитания на русском языке, говорится в отчете.

Приводятся примеры, когда детям было запрещено говорить по-украински, их подвергали пропагандистской обработке, заставляли ходить на военные сборы.

В середине апреля 2023 года украинское правительство сообщило, что более 19 384 украинских детей были депортированы в Россию, а судьба еще многих тысяч до сих пор остается неясной.

Ассамблея ПАСЕ приветствовала решение Международного уголовного суда выдать ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинениям в совершении военных преступлений и призвала к их исполнению.