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ПАСЕ в резолюции назвала РФ "террористическим режимом"

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой Российская Федерация названа "террористическим режимом". Об этом сообщают члены делегации Украины в ПАСЕ.

За документ проголосовали 99 делегатов. Всего в ПАСЕ их 306, однако документы считаются принятыми, если за них голосует большинство присутствующих.

Среди других пунктов резолюции – призыв к поставкам Украине средств ПВО для защиты от ракетных атак, а также призыв исключить Россию из Совета Безопасности ООН и создать международный трибунал для расследования возможных преступлений, совершённых во время войны в Украине.

Резолюцию призывал поддержать президент Украины Владимир Зеленский, который выступил на сессии по видеосвязи.

Российская делегация не участвует в сессии, поскольку в марте Россия была исключена из Совета Европы.

Резолюции ПАСЕ по политическим вопросам не носят обязательного характера для стран-членов организации. Украина призывает страны мира признать Россию террористическим государством. В администрации США заявляли, что не готовы поддержать признание России спонсором терроризма, поскольку Белый дом считает, что признание полностью прекратит возможности сотрудничества с Россией в критических областях. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне также высказался против этого.

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