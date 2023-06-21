ПАСЕ выступила в защиту прав бежавших от репрессий белорусов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, призывающую страны ЕС упразднить административные барьеры для политических эмигрантов из Беларуси.

В документе, который был принят единогласно, говорится, что "белорусский народ не такой, как режим Лукашенко", и не должен подвергаться дискриминации из-за участия властей в войне против Украины.

По оценкам ПАСЕ, от двухсот тысяч до полумиллиона белорусов покинули страну из-за политических репрессий после фальсификации президентских выборов 2020 года.

Вынужденные спасаться от режима Лукашенко в странах Европы граждане Беларуси столкнулись там с множеством проблем и нарушений прав человека: им сложно получить визы, легализировать свой статус, найти работу и жилье, открыть банковский счет и получить доступ к медицинскому обслуживанию. Поэтому страны-члены Совета Европы должны принять меры, "которые сделают вынужденную иммиграцию белорусов менее болезненной до их возвращения в демократическую Беларусь", говорится в резолюции.

В документе предлагается: выдавать гуманитарные визы во всех оставшихся в Минске посольствах, дать возможность белорусам в изгнании получать паспорта и финансовые услуги и обеспечить возможность передвижения в ЕС.

ПАСЕ также призвала поддержать белорусское гражданское общество, начав формальный диалог между Советом Европы и оппозицией в Беларуси.

Резолюция была предложена депутатом от Люксембурга Полем Галлем - автором доклада "Особые вызовы, с которыми столкнулись белорусы в изгнании".

Перед участниками сессии ПАСЕ выступила лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая напомнила, что каждый день в Беларуси в среднем 15 человек оказываются в тюрьме. Она призвала депутатов решить на законодательном уровне в парламентах своих стран проблемы, с которыми сталкиваются белорусские граждане, вынужденно выехавшие за границу, спасаясь от репрессий. "Не идите на компромисс с тиранией. Будьте едины в своей поддержке свободной Украины и свободной Беларуси. Дайте все необходимое для того, чтобы Украина победила в этой войне и чтобы вернуть нам нашу страну, "- сказала Тихановская на сессии ПАСЕ.