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ПАСЕ выступила в защиту прав бежавших от репрессий белорусов

Резолюция была предложена депутатом от Люксембурга Полем Галлем

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, призывающую страны ЕС упразднить административные барьеры для политических эмигрантов из Беларуси.

В документе, который был принят единогласно, говорится, что "белорусский народ не такой, как режим Лукашенко", и не должен подвергаться дискриминации из-за участия властей в войне против Украины.

По оценкам ПАСЕ, от двухсот тысяч до полумиллиона белорусов покинули страну из-за политических репрессий после фальсификации президентских выборов 2020 года.

Вынужденные спасаться от режима Лукашенко в странах Европы граждане Беларуси столкнулись там с множеством проблем и нарушений прав человека: им сложно получить визы, легализировать свой статус, найти работу и жилье, открыть банковский счет и получить доступ к медицинскому обслуживанию. Поэтому страны-члены Совета Европы должны принять меры, "которые сделают вынужденную иммиграцию белорусов менее болезненной до их возвращения в демократическую Беларусь", говорится в резолюции.

В документе предлагается: выдавать гуманитарные визы во всех оставшихся в Минске посольствах, дать возможность белорусам в изгнании получать паспорта и финансовые услуги и обеспечить возможность передвижения в ЕС.

ПАСЕ также призвала поддержать белорусское гражданское общество, начав формальный диалог между Советом Европы и оппозицией в Беларуси.

Резолюция была предложена депутатом от Люксембурга Полем Галлем - автором доклада "Особые вызовы, с которыми столкнулись белорусы в изгнании".

Перед участниками сессии ПАСЕ выступила лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая напомнила, что каждый день в Беларуси в среднем 15 человек оказываются в тюрьме. Она призвала депутатов решить на законодательном уровне в парламентах своих стран проблемы, с которыми сталкиваются белорусские граждане, вынужденно выехавшие за границу, спасаясь от репрессий. "Не идите на компромисс с тиранией. Будьте едины в своей поддержке свободной Украины и свободной Беларуси. Дайте все необходимое для того, чтобы Украина победила в этой войне и чтобы вернуть нам нашу страну, "- сказала Тихановская на сессии ПАСЕ.

  • Против Беларуси введён ряд санкций, как в связи с репрессиями против оппозиции, так и в связи с помощью, которую Лукашенко оказывает Владимиру Путину в войне против Украины.
  • Белорусская армия не принимает прямого участия в войне против Украины, однако с территории страны российские военные наступали на Киев в феврале-марте 2022 года. Кроме того, территория Беларуси используется для нанесения ракетных и авиа- ударов по Украине. В связи с этим страны Запада ввели против Беларуси санкции.

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