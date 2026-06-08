Пашинян и его сторонники побеждают на выборах в Армении

Партия премьер-министра Армении "Гражданский договор" с большим отрывом лидирует на парламентских выборах, которые прошли 7 июня.

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты с более чем 90% участков. Сторонники Пашиняна получают почти 50% голосов, что даёт им большинство в парламенте. В парламент проходят две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения", а также блок "Армения". Обе они считаются пророссийскими.

Пашинян уже заявил о победе. "Эта историческая победа безусловно обеспечит выживание и развитие Республики Армения", - заявил он, упомянув о намерении нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном. Он также заявил, что Ереван продолжит сближение с Западом, но и не откажется от членства в ЕАЭС.

Оппозиция раскритиковала заявление Пашиняна, обвинив его в давлении на ЦИК, поскольку премьер заявил о победе ещё до окончания подсчёта голосов. Представители оппозиции критикуют ход выборов, обвиняя власти в нарушениях.

Кампания проходила на фоне беспрецедентного конфликта между Арменией и Россией, в Москве резко критиковали Пашиняна.

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