Пашинян: "ОДКБ — это не механизм, на который можно надеяться"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не имеет ответа на вопрос, почему республика продолжает оставаться членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В интервью британским СМИ Пашинян отметил, что ОДКБ не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны ВС Азербайджана в 2021 и 2022 годах, заявляя, что границы не делимитированы.

Он отметил, что ОДКБ не существует в качестве механизма, на который страны-члены, Россия, Армения и остальные, могут надеяться.

"И это обосновывается реакцией ОДКБ и заявлениями некоторых стран-членов. Наше общество нам говорит: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос", — сказал Пашинян.

Он также заявил, что Россия играет существенную и серьезную роль в регионе Южного Кавказа. Об этом сообщил "Интерфакс".

В интервью британским журналистам Пашинян сказал о беспокойстве, которое вызывают в Армении заявления, поступающие из Азербайджана относительно реформ и модернизации армянской армии, обращает внимание Армянская служба Радио Свобода (Радио Азатутюн)

По словам премьера, ни одна страна не может оспаривать право другой страны иметь боеспособную армию. — "Нужно констатировать, что наличие боеспособной армии, да, иногда используется для войны, но наличие боеспособной армии важно и для мира, для формирования правильного баланса сил".

"Мы не готовимся к войне, мы готовимся к миру, но с другой стороны, пока у нас нет уверенности, что Республика Армения не подвергнется нападению, мы, естественно, должны развивать нашу обороноспособность.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время Армения вступает в процесс демаркации, который чрезвычайно важен, в частности, с точки зрения снижения рисков безопасности.