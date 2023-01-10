Пашинян: учений ОДКБ в 2023 в Армении не будет

Учения ОДКБ на территории Армении в нынешнем году проводиться не будут, поскольку Ереван считает их проведение нецелесообразным. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, министр обороны страны уже проинформировал Объединённый штаб ОДКБ о позиции армянских властей.

При этом 1 января 2023 года Минобороны России заявляло, что подразделения российских Сухопутных войск в нынешнем году примут участие в учениях "Нерушимое братство-2023" на территории Армении. Последние заявления Пашиняна ведомство не комментировало.

В конце прошлого года на саммите ОДКБ в Ереване премьер Армении отказался подписывать ряд совместных документов организации, в которую входят также Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Пашинян тогда заявил, что Ереван не получает достаточную политическую поддержку от союзников в противостоянии с Азербайджаном.

С тех пор ситуация вокруг Нагорного Карабаха ещё более обострилась. С середины декабря Лачинский коридор, связывающий самопровозглашённую армянскую Нагорно-Карабахскую республику с территорией Армении, блокируют азербайджанские активисты. Российские военнослужащие, размещённые в Карабахе как миротворцы, не вмешиваются в происходящее, что вызывает критику ряда политических сил в Ереване.

Выступая во вторник, Пашинян заявил, что не понимает, почему Москва не реагирует на заявления Азербайджана относительно присутствия в Армении российских военных. По его словам, то, что официальная Россия не опровергает заявления Баку о том, что Армения и Россия якобы готовят агрессивные действия против Азербайджана, может создать впечатление, что российские военные создают угрозы для безопасности Армении.

Также премьер-министр Армении сказал, что Ереван не получал официальных приглашений присоединиться к Союзному государству России и Беларуси, но намекнул на то, что неофициально эта идея могла высказываться. "Реальность не так проста, как кажется" - сказал Пашинян и не стал опровергать слова журналиста о том, что Москва может давать на Армению по этому вопросу. Пашинян отметил, что в сфере безопасности у страны есть "серьёзнейшие проблемы", согласившись при этом с тезисом, что Россия сейчас является гарантом безопасности Армении.