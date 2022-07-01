Пассажир разбившегося Ан-2 вышел к людям спустя 10 дней. Экипаж погиб

Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 в Якутии. Один человек выжил и вышел к людям спустя 10 дней после катастрофы. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Воздушное судно исчезло с радаров 21 июня, сообщил ТАСС. Обнаружили самолёт 1 июля, сообщили в авиакомпании "Полярные авиалинии". Погибли 2 члена экипажа. Пассажир, 36-летний Павел Кривошапкин, выжил и сам вышел к спасателям спустя 10 дней поисковой операции. Видимых повреждений у него нет, отмечает телеграм-канал Shot. Как ему удалось спастись, пока не известно.

Рухнувший самолет Ан-2 летел из поселка Ус-Хатынга в Вертикальный Кобяйского района. На борту находились три человека, а также одна тонна груза, уточняло республиканское управление МЧС. Фрагменты разбившегося Ан-2 обнаружили с поискового вертолета в 46 километрах от населенного пункта Себян-Кюель.

Восточное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.