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800 пассажиров неделю не могут сойти с круизного лайнера в Австралии из-за микроорганизмов на корпусе

Лайнер "Викинг Орион" на стоянке в Мельбурне, архив

Круизному лайнеру "Викинг Орион" с 800 пассажиров на борту не разрешили пришвартоваться в четырёх портах Новой Зеландии и Австралии из-за наросших на корпус микроорганизмов, передаёт Би-би-си.

Судно отправилось в путешествие из Новой Зеландии 26 декабря. С тех пор его пассажиры не выходили на берег: ему отказали в швартовках, которые были предусмотрены маршрутом. На корпусе был обнаружен бионарост – скопление микроорганизмов, растений, водорослей или мелких животных, которые могут оказаться опасными для местной среды.

В департаменте рыболовства Австралии заявили, что корпус судна должен быть очищен перед заходом в территориальные воды страны. Там подчеркнули, что удаление бионаростов является "обычной практикой".

В пятницу капитан корабля написал пассажирам письмо. В нём он извинился за то, что "круиз не соответствует их ожиданиям", и сообщил, что в ближайшие дни им будет предложена компенсация.

Австралия обладает рядом уникальных представителей флоры и фауны, страдающих из-за воздействия инвазивных видов. Власти страны пытаются уничтожить популяцию ввезённых европейцами кроликов, красных лис, тростниковых жаб, одичавших кошек, шмелей и ос.

В стране строго контролируется ввоз животных, растений и продуктов питания. Например, ввоз домашних хомяков может быть наказан тюремным сроком до пяти лет.

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