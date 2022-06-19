Патриарх Кирилл: "Наши ребята защищают Россию на поле боя"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что российскими военными в Украине движет внутреннее нравственное чувство, основанное на православной вере. Как заявил предстоятель РПЦ, выступая в Пензе после освящения Спасского кафедрального собора, "наши молодые ребята сейчас защищают Россию на поле боя".

По словам Кирилла, священники, которые "опекают" российских военных, рассказывают ему о многочисленных примерах мужества и самопожертвования среди них. Патриарх считает, что это "не от высокой зарплаты", а от "нравственного чувства".

Кирилл также высказал мнение, что западный мир сейчас переживает "упадок веры", а в России постоянно открываются новые храмы, что он назвал "божьим чудом". По словам Кирилла, храмы строятся "к ужасу западного мира".

Официально так называемая специальная военная операция в Украине была начата для защиты самопровозглашённых "народных республик" Донбасса, однако российские официальные лица выдвигают тезис о том, что Украина угрожала самой России. О том, что, по его мнению, движет теми российскими военными, которые не являются православными, Кирилл не сказал.