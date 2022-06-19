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Патриарх Кирилл: "Наши ребята защищают Россию на поле боя"

Патриарх Кирилл и Сергей Шойгу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что российскими военными в Украине движет внутреннее нравственное чувство, основанное на православной вере. Как заявил предстоятель РПЦ, выступая в Пензе после освящения Спасского кафедрального собора, "наши молодые ребята сейчас защищают Россию на поле боя".

По словам Кирилла, священники, которые "опекают" российских военных, рассказывают ему о многочисленных примерах мужества и самопожертвования среди них. Патриарх считает, что это "не от высокой зарплаты", а от "нравственного чувства".

Кирилл также высказал мнение, что западный мир сейчас переживает "упадок веры", а в России постоянно открываются новые храмы, что он назвал "божьим чудом". По словам Кирилла, храмы строятся "к ужасу западного мира".

Официально так называемая специальная военная операция в Украине была начата для защиты самопровозглашённых "народных республик" Донбасса, однако российские официальные лица выдвигают тезис о том, что Украина угрожала самой России. О том, что, по его мнению, движет теми российскими военными, которые не являются православными, Кирилл не сказал.

  • Ранее на этой неделе Великобритания внесла патриарха Кирилла в санкционный список. В обосновании решения британских властей сказано, что патриарх сделал множество публичных заявлений в поддержку российского вторжения в Украину.
  • Помимо прочего, патриарх Кирилл после начала войны отслужил литургию в главном храме Минобороны России, говорил о том, что в Донбассе идёт "метафизическая борьба", и обвинял власти Украины в поощрении церковного раскола. Он также утверждал, что Россия в своей истории никогда ни на кого не нападала. О войне в Украине как "защите России на поле боя" он сказал впервые.

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