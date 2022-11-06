Патриарх Кирилл освятил главный храм Росгвардии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил главный храм Росгвардии в подмосковной Балашихе.

Храм назван в честь великого князя Киевского Владимира, при котором в 988 году произошло крещение Руси. В Балашихе расквартирована дивизия имени Дзержинского, одно из подразделений Росгвардии.

Как говорится в сообщении на сайте РПЦ, на площади перед храмом были построены военнослужащие роты почетного караула. Директор Росгвардии Виктор Золотов и руководители ведомства встретили патриарха. На сайте церкви перечислены все высокопоставленные представители властей, которые присутствовали на богослужении. За участие в строительстве храма Кирилл наградил Золотова "Патриаршим знаком храмостроителя".

Как говорится на сайте РПЦ, "Князь-Владимирский храм изначально проектировался как храм воинской славы, поэтому в своем образе он несет черты, ассоциирующие его с Росгвардией. Лаконичные формы мощного четверика поддерживают главу, напоминающую шлемы русских богатырей. Бело-бордовая гамма фасадов перекликается с краповыми беретами бойцов Росгвардии".

В своей проповеди патриарх призвал молиться "за власти и воинство", отметив, что такая молитва "не должна быть механической". "Народ лицом к лицу сталкивается с опасностями — такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны", - сказал Кирилл. Войну в Украине, прямо не назвав эту страну, он охарактеризовал как "извне навзанную междоусобную брань" и обвинил некоторых политиков (также не названных) в том, что они не понимают, "что стоит за этим желанием могущественных сил, пребывающих вне Руси, возбудить людей к междоусобной брани". Росгвардии Кирилл пожелал "силы духа", которая "даёт возможность одержать победу".