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Патриарх Кирилл освятил главный храм Росгвардии

Патриарх Кирилл с директором Росгвардии Виктором Золотовым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил главный храм Росгвардии в подмосковной Балашихе.

Храм назван в честь великого князя Киевского Владимира, при котором в 988 году произошло крещение Руси. В Балашихе расквартирована дивизия имени Дзержинского, одно из подразделений Росгвардии.

Как говорится в сообщении на сайте РПЦ, на площади перед храмом были построены военнослужащие роты почетного караула. Директор Росгвардии Виктор Золотов и руководители ведомства встретили патриарха. На сайте церкви перечислены все высокопоставленные представители властей, которые присутствовали на богослужении. За участие в строительстве храма Кирилл наградил Золотова "Патриаршим знаком храмостроителя".

Как говорится на сайте РПЦ, "Князь-Владимирский храм изначально проектировался как храм воинской славы, поэтому в своем образе он несет черты, ассоциирующие его с Росгвардией. Лаконичные формы мощного четверика поддерживают главу, напоминающую шлемы русских богатырей. Бело-бордовая гамма фасадов перекликается с краповыми беретами бойцов Росгвардии".

В своей проповеди патриарх призвал молиться "за власти и воинство", отметив, что такая молитва "не должна быть механической". "Народ лицом к лицу сталкивается с опасностями — такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны", - сказал Кирилл. Войну в Украине, прямо не назвав эту страну, он охарактеризовал как "извне навзанную междоусобную брань" и обвинил некоторых политиков (также не названных) в том, что они не понимают, "что стоит за этим желанием могущественных сил, пребывающих вне Руси, возбудить людей к междоусобной брани". Росгвардии Кирилл пожелал "силы духа", которая "даёт возможность одержать победу".

  • Росгвардия, или войска национальной гвардии - силовое ведомство, созданное на основе Внутренних войск. Их главная задача - поддержание внутреннего порядка. Бойцы Росгвардии неоднократно участвовали в силовом разгоне несогласованных акций протеста. Подразделения Росгвардии участвуют и в войне в Украине, сообщалось о больших потерях ряда региональных подразделений.
  • Ранее в Подмосковье был построен главный храм Вооружённых сил России.
  • Слова Кирилла об опасности для "самого существования страны" - фактически цитата из российской ядерной доктрины, согласно которой, при такой угрозе Россия может применить ядерное оружие.

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