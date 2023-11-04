Патриарх Кирилл рассказал, что нашёл пропавшую почти 120 лет назад икону

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, то нашёл утраченную почти 120 лет назад икону Казанской Божьей Матери.

"Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божьей Матери, перед которым молились Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции", — сказал патриарх во время литургии в Успенском соборе Кремля по случаю православного праздника – дня Казанской иконы Божьей Матери. Слова Кирилла цитирует "Интерфакс".

Икона хранилась на складе в его резиденции в подмосковном Переделкине, рассказал патриарх. По словам Кирилла, сначала он решил, что икона – копия, но затем он решил отдать её на экспертизу.

Эксперты подтвердили, что икона относится к эпохе, в которую был создан образ, отметил Кирилл. "Совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о чудотворном образе, о том самом образе, перед которым и Минин, и Пожарский молились", — подытожил патриарх. Никаких доказательств своим словам он не привёл.

Кирилл признался, что не решался объявить о находке, но затем понял, что утаить историю будет невозможно.

Казанская икона Божьей Матери – одна из главных православных святынь. По преданию, она явилась в Казани в 1579 году при правлении царя Ивана Грозного.

В начале 1900-х годов вероятный оригинал иконы хранился в Казанском Богородицком монастыре. В 1904 году икону похитили. Следствие тогда пришло к выводу, что икону сожгли в доме одного из обвиняемых в краже. Выдвигались также версии, что на самом деле украдена была копия иконы, а оригинал злоумышленники продали.

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