Патриарх Кирилл: война идёт, потому что в Донбассе не хотят гей-парадов

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя в Москве 6 марта, в день, когда православные христиане отмечают Прощёное воскресенье, высказался о военных действиях в Украине. Прямым текстом он не поддержал российское вторжение, однако по сути привёл аргументы в его обоснование.

Патриарх заявил, что что нынешняя ситуация, которую он назвал "практически началом военных действий", связана с тем, что некие силы восемь лет пытались уничтожить то, что существует в Донбассе - очевидно, имеются в виду так называемые "ДНР" и "ЛНР". По словам Кирилла, там "существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть". Главным тестом на "пропуск" в мир "избыточного потребления, мир видимой «свободы»", то есть, очевидно, в западный мир, патриарх назвал проведение "гей-парада". "Требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность тому самому могущественному миру" - сказал Кирилл.

По его словам, "вокруг этой темы сегодня идет реальная война". "Кто нападает сегодня на Украину, где восемь лет идет подавление и истребление людей в Донбассе?" - задал Кирилл риторический вопрос, но ответа на него не дал, добавив, однако, что "мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение". Он также добавил, что православные "не могут не быть" со своими братьями в Донбассе, и призвал вместе с ними молиться за мир, упомянув опять-таки Донбасс, а не Украину.