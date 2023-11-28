"Патриот и казнокрад". Соцсети о памятнике царскому министру Уварову

Новости мемориальной политики: в Петербурге, как и планировали, убрали у входа в университет статую крылатого гения и воздвигли на её месте памятник графу Сергею Уварову – автору знаменитой идеологической триады "православие, самодержавие, православие, народность".

Иван Левченко:

"Крылатый гений" у входа в здание 12 коллегий, пожалуй, лучше всего отражал дух Петербурга и его студенчества – вольномыслие, факел разума в руке, устремленность к высоте, искусство как воля к преобразованиям, порыв духа и радость открытия, прекрасная и вечно юная свобода даже в изваянии – настоящий Прометей Северной столицы. Он как будто бы вдохновляет и приглашает всех студентов главного университета города.

Памятник графу Уварову здесь выглядит скорее как надгробная скульптура. Статичность вместо движения, консервация вместо развития, монолитность закона вместо творческого процесса, власть прошлого вместо надежды на будущее. Экивок в сторону николаевской эпохи, с которой нынешняя власть чувствует явное родство. Попытка зацепиться за историю для сохранения текущего положения дел.

Я очень хочу, чтобы Гений вернулся на своё место. Собственно как Петербург и Россия, вместо которых нам пока свыше дают безжизненные могильные монументы с видом величия.

Илья Цейтлин:

Символично. На открытии памятника играет не гражданский оркестр, а военный.

Как будто министр заведовал военной ведомостью или вуз - теперь работает на армию?

Татьяна Мэй:

К трем академикам на Университетской набережной присоседился министр просвещения, значит. Таки поставили памятник Уварову перед святилищем знаний.

Современные студенты, между прочим, большие циники. Один недавний выпускник уже со мной поделился на радостях выдержкой из пушкинского дневника, которой непочтительная молодежь увлеченно обменивается.

"...Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрина был на посылках. Об нем сказали, что он начал тем, что был б..., потом нянькой, и попал в президенты Академии Наук, как княгиня Дашкова в президенты Российской академии. Он крал казенные дрова и до сих пор на нем есть счеты (у него 11 000 душ), казенных слесарей употреблял в собственную работу etc. etc. Дашков (министр), который прежде был с ним приятель, встретив Жуковского под руку с Уваровым, отвел его в сторону, говоря: «Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком!»

Памятник, кстати, унылое барахло. Но это ладно. Александр Сергеича бы от Русского музея не сослали куда-нибудь в Купчино, с таким-то отношением к должностным лицам.

Владимир Руденко:

Хроники времен упадка Третьего Рима

Только совсем уж ленивый не в курсе того, что глава Академии наук эпохи Николая I граф Уваров и автор знаменитой идеологической триады "православие, самодержавие, народность" был мужчиной... ммм... нетрадиционной ориентации. Проще говоря, геем))

Но это обстоятельство не помешало СПбГУ (альма-матер Путина, кстати) выступить инициатором установки памятника высокопоставленному гею во дворе здания 12 коллегий в Петербурге.

Особенно пикантно это выглядит в преддверии возможного объявления ЛГБТ экстремистской организацией.

Алексей Ковалёв:

А говорят Россия гомофобная страна! (все же помнят пушкинскую эпиграмму про князя Дундука?)

Надя Невилс:

Вместо "крылатого гения" – граф Уваров. Государство, полное парадоксов: власть и провластные СМИ истерят по поводу сноса памятника Пушкину, улюлюкая, криминализируют ЛГБТ и при этом ставят памятник гею, который был одним из гонителей "солнца русской поэзии"

Михаил Маяцкий:

В лице Сержа Уварофф воздвигли памятник патрону-покровителю всех иноагентов и западопоклонников: по-русски изъяснялся с трудом (министерство вело документацию по-французски, чтобы мусьё министр мог с ней знакомиться), Россию терпеть не мог, считал (в т.ч. и свою) деятельность по ее преобразованию делом неблагодарным и безнадежным, каждую поездку за границу воспринимал как отдушину, всю жизнь кусал себе локти, что судьба не родила его пруссаком... С досады решил наказать ненавистную родину знаменитой триадой.

Вера Соколинская:

Крылатому гению в нынешнем университете делать, конечно, нечего.(Символично: выяснилось, что Гений принадлежит миллиардеру, владельцу Максидома; студенты, видимо, рассматриваются, как собственность государства:)

Равняться велено на чиновников. Монументально вернули "Православие. Самодержавие. Народность". Идеология Николая Палкина, приведшая к поражению в Крымской войне и тому, что Россия лишалась Черноморского военного флота, вдвойне обесценился рубль и пришлось-таки проводить глобальные реформы, – теперь это прошлое вдруг стало эталоном. Что ж, увидим, насколько смогут ли повторить.

Про то, что граф и министр был геем не вспоминают. Но, возможно, намёк, что для патриотов на ориентацию закроют глаза:)