Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прислал в редакцию агентства "Интерфакс" письмо с извинениями за высказывания своего помощника Алексея Павлова, который в статье, посвящённой Украине, назвал любавичский хасидизм - одно их религиозных направлений в иудаизме - сектой и выступил с утверждениями, что "главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство его сторонников над всеми нациями и народами".

Как пишет Патрушев, в статье его помощника "содержались ошибочные строки о любавичских хасидах". По словам секретаря Совбеза, "данная трактовка отражает личную точку зрения Павлова", а не является официальной позицией Совета безопасности.

Также Патрушев написал, что с Павловым "проведена соответствующая работа", но подробности не приводятся - неясно, что имеется в виду, было ли наложено на Павлова какое-то взыскание. Сам он ранее отказался комментировать статью.

Статья Алексея Павлова под заголовком "Что варят в "ведьмином котле". На Украине набрали силу неоязыческие культы" вышла в "Аргументах и фактах" 26 октября. В ней говорится, что Украина с 2014 года в результате западных "манипуляций и политтехнологий" превратилась в "тоталитарную гиперсекту" с "неоязыческими культами". Павлов утверждает, что украинским обществом управляют "фанатики", адепты религиозных сект, которые творили "наибольшие зверства в Донбассе и в других русскоязычных регионах Украины". Далее генерал-майор ФСБ пишет о необходимости "десатанизации" Украины в ходе проведения так называемой специальной военной операции. Павлов пишет, что к движению "Хабад Любавич" якобы принадлежат Игорь Коломойский, Виктор Пинчук и другие украинские олигархи.

Главный раввин России Берл Лазар ранее выступил с резкой критикой статьи помощника секретаря Совета безопасности. Раввин заявил, что еврейская община России восприняла материал "с крайним недоумением", а содержащиеся в ней тезисы сочла оскорблением "миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России".

В Федерации еврейских общин России считают, что статья Павлова "создает причину для вражды", а Российский еврейский конгресс попросил Следственный комитет и прокуратуру дать оценку заявлениям помощника секретаря Совета безопасности России.

Берл Лазар, комментируя статью помощника секретаря Совета безопасности России, указал, что любавичские хасиды и религиозное движение "Хабад" не секта, а легитимная школа иудаизма. Он отметил, что сам принадлежит к этому направлению, так же как и "90% раввинов, работающих в иудейских общинах России". Идеология "Хабада" основана на уважении ко всем религиям, народам и к каждому человеку, подчеркнул раввин.

Рассуждения Павлова "можно было бы назвать вульгарным антисемитским бредом и брезгливо пройти мимо", заявил Лазар, но пост главного раввина России не позволяет этого сделать. "Такого рода новые перепевы старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета безопасности России представляют собой огромную опасность и поэтому должны вызвать немедленную и однозначную реакцию общества и властей страны", – считает Лазар.