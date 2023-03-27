Патрушев не хочет помогать США сохранить целостность

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Евросоюз близок к коллапсу, а США - к распаду, причём, по его мнению, для России "помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно".

Патрушев, риторика которого после российского широкомасштабного вторжения в Украину всё более ужесточается, в интервью "Российской газете" резко отозвался о "Саммите за демократию", который пройдёт с 28 по 30 марта по инициативе президента США Джо Байдена. По словам Патрушева, в реальности никакой демократии в США нет.

Секретарь российского Совбеза коснулся также темы Украины, обвинив страны НАТО в прямом участии в конфликте с Россией. "Сделали из Украины один большой военный лагерь" - заявил представитель ближайшего окружения Владимира Путина. По мнению Патрушева, Россия "превосходит Америку в духовно-нравственном и военном отношении", а также обладает неким "уникальным оружием", "способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию". Что это за оружие, он не сказал.

Патрушев также коснулся темы Голодомора в Украине, высказав тезис, что "в 1920 - 1930-е годы ситуация с доступом к продовольствию была хуже как раз в РСФСР, чем на Украине".

Жертвами массового голода в СССР в 1932-33 годах стали миллионы людей. Хотя от голода пострадали и РСФСР, и входивший тогда в её состав Казахстан, наибольшее число жертв, в том числе по данным советских властей, было именно на территории Украины. Многие страны официально признали голодомор геноцидом, отмечая, что он стал результатом политики властей СССР.

В завершение интервью Патрушев предрёк распад США. "Можно не сомневаться, рано или поздно южные соседи США вернут себе похищенные у них территории" - сказал он, имея в виду, по всей видимости, Мексику. Движение Black lives matter он назвал направленным на "духовную деградацию" и предположил, что "простые граждане и пальцем не пошевелят ради сохранения целостности Америки".