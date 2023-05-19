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Патрушев: облако радиации двинулось в Европу. Приборы его не фиксируют

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу заявил, что в результате российского удара по складу боеприпасов в украинском городе Тернополь взорвались снаряды с обеднённым ураном, и теперь "радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы".

"И в Польше уже зафиксирован рост радиации" - сказал Патрушев, выступая в Сыктывкаре. По его словам, "уже в ближайшее время облако с токсичными элементами затронет Германию, Францию и Швейцарию".

Никаких конкретных данных Патрушев не привёл. Официально об уничтожении снарядов с обеднённым ураном в Тернополе Минобороны России не заявляло. По этому городу недавно действительно наносились удары. Слух о радиоактивном выбросе, который, очевидно, и стал источником слов Патрушева, появился после ударов по Тернополю и по другому украинскому городу - Хмельницкому, причём именно в связи с ударом по Хмельницкому слухов в сети было заметно больше.

Удар был нанесён 13 мая. Вскоре после этого удара, видео которого появилось в сети (на видео поднимается большое облако, что может свидетельствовать о поражении склада с взрывчаткой или боеприпасами), в российских и украинских пабликах и телеграм-каналах начали распространяться сообщения о якобы повысившемся в городе радиационном фоне и о том, что причиной этого якобы стал взрыв боеприпасов с обеднённым ураном. Местные власти сообщили, что эти утверждения не соответствуют действительности, а данные мониторинга радиационного фона свидетельствуют о том, что он оставался в норме и никак существенно не менялся ни до, ни после удара. Слухи о якобы повышении фона отвергли и власти Тернополя.

Спустя несколько дней Государственное атомное агентство Польши также прокомментировало слухи о якобы повысившемся радиационном фоне на востоке страны, заявив, что фон в пределах нормы, а его кратковременное повышение в ряде мест, которое могло наблюдаться в последние дни - естественное явление, связанное например с прохождением атмосферного фронта и сильными осадками.

Данные с измерительных станций в Польше свидетельствуют о том, что никаких существенных колебаний фона в последние дни не было. В Люблине и ряде других городов 15 мая на короткое время фон повысился примерно на 15%, оставаясь в пределах нормы и спустя несколько часов снизившись до обычных значений. В находящемся на украинской границе Красичине не было и такого колебания. В целом, радиоактивный фон в Польше сейчас такой же или даже несколько ниже, чем неделю назад.

Российское издание Украина.ру вообще обвинило в распространении слухов о радиации саму Украину. Оно привело мнение депутата Госдумы Максима Шингаркина, который назвал версию радиационного загрязнения "придуманной и абсолютно нереалистичной с точки зрения физики". По словам Шингаркина, "уран не горит от попадания фугасных боеприпасов, загрязнить огромную территорию, разбомбив склад с боеприпасами из обеднённого урана, предназначенных для бронебойной борьбы, невозможно", однако эта версия "транслируется, повторяется, множится, к ней добавляются дополнительные смыслы", хотя "всё это является абсолютным фейком". Почему эти утверждения распространяет Патрушев, Украина.ру уже не поясняет.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и другие специалисты ранее заявляли, что снаряды с обеднённым ураном не несут радиационной опасности.

В самой Украине радиационный фон 19 мая также в норме. Где именно должно находиться "радиоактивное облако", если его нет ни над Польшей, ни над Украиной, неясно.

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