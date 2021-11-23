Патрушев: "В любой момент на Украине может полыхнуть"

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что Украина "в любой момент" может столкнуться с масштабным кризисом, результатом которого станет появление миллионов беженцев. Заявления прозвучали на фоне нового обострения в российско-украинских отношениях – страны Запада и Киев утверждают, что Москва может зимой начать вооружённую интервенцию.

"В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах", – заявил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". По его словам, к такой ситуации привели действия Запада, который, как он утверждает, "установил свой протекторат на Украине" и "довёл общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты".

Интервью главы Совбеза посвящено главным образом миграционному кризису на границе Беларуси и стран ЕС. За него Патрушев тоже возложил ответственность на Запад. "Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами", – сказал глава российского Совбеза. По его словам, Запад виноват в том, что он "посеял хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке", что и привело к тому, что мигранты теперь едут в Беларусь и из неё пытаются попасть в страны ЕС. Беларусь Патрушев назвал "ближайшим союзником и стратегическим партнёром" России.

Страны ЕС возлагают ответственность за миграционный кризис на власти Беларуси и лично Александра Лукашенко, а представители ряда стран указывают также на Россию как на возможного участника и выгодоприобретателя кризиса.

Ряд американских СМИ в последние дни сообщают, что разведка США считает вероятным вторжение России на Украину. Москва может начать наступление с белорусской территории и из аннексированного Крыма, утверждают источники агентства Bloomberg. Предполагается, что во вторжении будут участвовать 100 групп численностью сто тысяч человек. Об угрозе вторжения заявляет и официальный Киев. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года.

Помимо угрозы прямого вторжения, западные СМИ пишут и о том, что Россия может попытаться посеять в стране хаос, который мог бы привести к смене руководства Украины на пророссийское.

В Кремле называют сообщения о готовящемся вторжении "вбросами" и не исключают, что это "камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов". При этом российские власти обвиняют Украину в фактическом выходе из Минских соглашений об урегулировании в Донбассе и называют "красной линией", которую нельзя пересекать, усиление военного присутствия НАТО в этой стране.