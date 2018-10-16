Скончался Пол Аллен, один из основателей компании Microsoft

Пол Аллен, основавший совместно с Биллом Гейтсом компанию Microsoft, скончался в понедельник в возрасте 65 лет от рака лимфоузлов.

Билл Гейтс и Пол Аллен, создали фирму Microsoft, революционизировавшую персональный компьютер, в 1975 году, причем название Micro-soft было предложено Алленом. Благодаря предприимчивости программистов-предпринимателей, созданная ими операционная система в течение нескольких лет стала доминирующей и превратила персональный компьютер в доступный предмет массового пользования.

Пол Аллен покинул компанию в 1983 году после того, как у него был впервые диагностирован рак. Лечение прошло успешно и Аллен, ставший мультимиллиардером благодаря значительному пакету акций корпорации Microsoft, занялся инвестиционной деятельностью. Он основал космическую транспортную компанию Stratolaunch, институт исследования искусственного интеллекта, институт бионаук, он был владельцем профессиональных баскетбольной и футбольной команд. Несмотря на несколько неудачных крупных инвестиций его состояние оценивается в 20 миллиардов долларов, 2 миллиарда он пожертвовал на благотворительные цели. В 2014 году он выделил 100 миллионов долларов на борьбу с вирусом Эбола, два года спустя - 30 миллионов на финансирование жилья для бездомных Сиэтла.

"Пол был подлинным партнером и другим другом. Без него бы не существовало мира персонального компьютера", - говорится в заявлении Билла Гейтса.