Преподаватель сценической речи Анна Петрова - лауреат "Золотой маски"

Союз театральных деятелей России во вторник определил лауреатов специальной премии "Золотая маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Список из 15 лауреатов опубликован на сайте Союза. Среди них - народные артисты России Алла Демидова, Василий Бочкарёв, Алина Покровская, художественный руководитель петербургского Александринского театра Валерий Фокин, худрук московского Вахтанговского театра Римас Туминас, дирижёр и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

В число лауреатов вошла и Анна Николаевна Петрова, педагог по сценической речи Школы-студии МХАТ, профессор, доктор искусствоведения. Сценическую речь она преподаёт с 1956 года. Много лет она сотрудничала с Радио Свобода. Сейчас Анне Петровой 92 года.

Имена лауреатов главной премии будут объявлены на церемонии 20 апреля 2022 года в Москве."Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). За главную театральную премию в этом году боролись 81 спектакль, 67 театров и 290 независимых претендентов, отобранных экспертными советами.