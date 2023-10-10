"Пехотинец ХАМАС". Соцсети о выступлениях Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров и его семья остаются самыми надёжными поставщиками инфоповодов для политизированной части Рунета.

В конце прошлой недели Кадыров явным образом обозначил своё отношение к скандалу с избиением заключённого его сыном Адамом - юноша получил звание героя Чечни.

Александр Невзоров:

Удивительно, что ограничились золотой "звездой героя". Скромничают.

По кадыровским меркам, за избиение беззащитного арестанта полагается ставить платиновый памятник на центральной площади.

Судя по этому "жесту" - тюремная расправа получила полное и безоговорочное одобрение спятившего путина. Избиение арестанта отныне возведено не просто "в норму", но и приравнивается к подвигу.

Кремлевские безумцы явно не собираются " возвращаться в цивилизацию". Воссиявшая на востоке "Звезда адама" - сигнал всем, что пришла эра беспредела.

Владимир Пастухов:

Совершенно очевидно, что, когда Рамзан Кадыров пиарит сына-беспредельщика, он своим поведением косплеит Путина, который пиарит показную казнь Пригожина (хронологически наоборот, но по сути именно в этой последовательности).



Зачем им это? Парадоксальным образом мотивы у обоих одинаковы – обозначить через глумление над общепринятыми нормами морали и права беспрекословный, ничем не лимитированный авторитет альфа-самца.



В момент разброда и шатаний особенно важно донести до стаи простую мысль: я могу каждого поставить так, как хочу, и никакие законы, - ни божеские, ни человеческие, - и, тем более, никакие правила приличия никому из вас не помогут.



Это у них узкопрофильное - психология тюремного двора: если не нагнешь ты – нагнут тебя. Не верь, не бойся, не проси. А главное – не жалей и не сворачивай. Убил – сделай так, чтобы все об этом узнали. Избил - представь таким образом, что ты этим гордишься.



Кадырову надо было в этой ситуации продавливать общественное мнение до конца, свернуть его в бараний рог, заставить замолчать навсегда. Все, что меньше этого, – проигрыш. Это инвестиция в будущее, страховка от возмездия за еще не совершенные преступления.



Одна проблема: если люди хотят об этом поговорить, значит, их это волнует. Чем назойливей альфа-самец демонстрирует свою самость, тем очевиднее становится его растущая неуверенность в собственных силах.

Разумеется, Кадыров не остался в стороне и от главного события недели (или месяца, или всей осени, или 2023 года).

Александр Кобринский:

Что называется - почувствуйте разницу.

Это один из самых наглядных примеров, демонстрирующих, во что превратилась Россия.

2004 год. Нападение "Хамаса" на израильский город Беэр-Шева.

16 человек убиты, более 100 - ранены.

МИД России: «В Москве решительно осуждают новую варварскую вылазку экстремистов. Убеждены, что никакие политические и иные цели не могут быть достигнуты с помощью насилия и террора».

2023 год. Масштабное нападение "Хамаса" на Израиль. Более 800 человек погибли, тысячи ранены, почти 200 человек взяты в заложники и пропали без вести.

МИД России: официальных заявлений нет. Представитель МИД Захарова: "В Москве выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта".

Глава Чечни Р. Кадыров: "Мы поддерживаем Палестину!"

Станислав Белковский:

Ракета, выпущенная ХАМАСом, попала в мечеть в деревне Абу-Гош, близ Иерусалима. Известно, что эта мечеть построена при крупном инвестиционном ($6 млн.) + организационном участии самого Р. А. Кадырова. Она открыта в 2014 и официально носит имя Ахмата-Хаджи Кадырова, отца нынешнего лидера Чечни.

Кого поддержит в нынешней израильской войне полк "Ахмат"?

Смотрим, следим.

Сергей Марков:

Рамзан Кадыров поддержал Палестину.

1. Он поддержал именно Палестину, а не операцию Хамас.

2. Он предложил создать большую коалицию мусульманских государств с целью давить на Запад и не допустить бомбовых ударов по сектору Газа.

3. Предложил послать чеченские отряды в качестве миротворцев.

4. Все это не называя Хамас, но конечно в интересах Хамас.

5. Крутой он конечно.

Кирилл Шулика:

Так он хочет быть миротворцем или поддерживает Палестину?

Вообще будто из двух разных заготовок речь. Сначала хотел про Палестину, но потом узнал, что она разрушили мечеть имени его отца. А в целом у Кадырова из-за Абу-Гош довольно прочные связи с Израилем. Поэтому про поддержку Палестины буквально одно слово. Дипломатия такая.

Но вернёмся к событиям внутренней российской политики. Во-первых, стало известно, что Рамзан Кадыров наградил Путина орденом.

Василий Аленин:

Кадыров наградил Путина.

Похоже на анекдот, но это правда. Смута идёт по стране. Чёрт знает что творится.

Путин награжден орденом имени папаши Кадырова – Ахмата. 📷 Первым награждённым был Пушилин, вторым Золотов. И вот, наконец, третий лауреат – великий геополитик. Отличная компания.

Как видите, награды и звания сыплются не только сверху вниз, но и взлетают снизу вверх, как бы подпрыгивая на рогозинском батуте.

А как вручать? Лично, что ли великому геополитику пришпилить? Выглядело бы странно. Поэтому Кадыров непочтительно передал награду и сообщил какую-то фантастическую историю: «Указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году, но все это время не было либо подходящего случая, либо повода, чтобы передать высшую награду региона …»



По степени достоверности это примерно, как рассказ Путина о том, что Пригожин и соратники закидали друг друга в самолете ручными гранатами.

То есть Кадыров полтора десятка лет воздерживался, встречаясь с Путиным. Кстати, великий геополитик со своим чеченским другом встречался за это время едва ли не чаще, чем с народом.

С шутками-прибаутками шлёпает закатный путинизм по вязким своим болотам. Позвякивая орденами.

Ренат Давлетгильдеев:

Представил себе палату номер шесть. Входит такой в эту палату Шойгу в мундире Кутузова и повязке на один глаз и говорит: где тут у меня Вячеслав Манучаров? Я ему медаль Ордена за Заслуги перед Тывой принес! А потом такой Дмитрий Медведев въезжает на картонном танке и кричит: а ну-ка позвать мне сюда Валентину Талызину! Буду ее награждать орденом Русско-палестинского общества за Победу над евреями!

А потом все вместе пьют песню про зайцев и едят пломбир.

Москва. Сахарный Кремль. Палата номер 666.

Во-вторых, на митинге в Грозном предложили отказаться от проведения президентских выборов 2024 года.

Сергей Климовский:

Дикое нападение ХАМАС на Израиль 7 октября заслонило другое дикое мероприятие – митинг против президентских выборов в РФ, проведенный в Грозном кем-то, похожим на Кадырова. Бывают самые абсурдные митинги. Например, обмороженные участники митинга в 2009 г. в Копенгагене против саммита по борьбе с глобальным потеплением. Но митинги против проведения очередных выборов нигде, кроме РФ, вроде не проводили.

На предложение из Грозного мгновенно, несмотря на выходной день, отреагировали через СМИ почему-то из комитета Госдумы по международным делам, а не из администрации президента или Центризбиркома, как будто Чечня не в составе РФ.

Иван Преображенский:

Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента РФ из-за войны или же провести их с одним кандидатом - Путиным.

С таким заявлением глава Чечни выступил во время "флешмоба", как назвали местные власти официозный митинг в Грозном, который был приурочен к дню рождения российского диктатора.

Кадыров подлизнул как-то совсем уж безопасно. "Выборы" и так пройдут в формате "флешмоба по-чеченски", кандидат фактически один - Путин, и все, кто не придут, все равно за него проголосуют.

Сергей Удальцов:

Ну конечно, зачем нам другой президент? Ведь при этом можно спокойно людей в СИЗО избивать, а потом за это получать награды при полном попустительстве правоохранительных органов...

Дмитрий Колезев:

Вряд ли к заявлению Кадырова про отмену президентских выборов стоит относиться всерьез. Это просто попытка в очередной раз выслужиться перед Путиным в его день рождения. Но Кадыров знает, как добиваться цитируемости: кто бы обратил внимание на его митинг в Грозном без этого заявления?

Анатолий Несмиян:

Более логично было бы сразу объявить результаты без этих утомительных и никому не нужных процедур. А сэкономленное отправить на покупку чего-то нужного - скажем, оплатить Северной Корее или Ирану пару очередных поставок.

И вообще, все эти ваши выборы - это просто ненужная формальность, которую раньше устраивали, чтобы показать, что мы свои, буржуинские. Теперь мы ничьи, а значит, можно не заморачиваться на эти пляски.