"Пехотинец ХАМАС". Соцсети о выступлениях Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров и его семья остаются самыми надёжными поставщиками инфоповодов для политизированной части Рунета.
В конце прошлой недели Кадыров явным образом обозначил своё отношение к скандалу с избиением заключённого его сыном Адамом - юноша получил звание героя Чечни.
Удивительно, что ограничились золотой "звездой героя". Скромничают.
По кадыровским меркам, за избиение беззащитного арестанта полагается ставить платиновый памятник на центральной площади.
Судя по этому "жесту" - тюремная расправа получила полное и безоговорочное одобрение спятившего путина. Избиение арестанта отныне возведено не просто "в норму", но и приравнивается к подвигу.
Кремлевские безумцы явно не собираются " возвращаться в цивилизацию". Воссиявшая на востоке "Звезда адама" - сигнал всем, что пришла эра беспредела.
Совершенно очевидно, что, когда Рамзан Кадыров пиарит сына-беспредельщика, он своим поведением косплеит Путина, который пиарит показную казнь Пригожина (хронологически наоборот, но по сути именно в этой последовательности).
Зачем им это? Парадоксальным образом мотивы у обоих одинаковы – обозначить через глумление над общепринятыми нормами морали и права беспрекословный, ничем не лимитированный авторитет альфа-самца.
В момент разброда и шатаний особенно важно донести до стаи простую мысль: я могу каждого поставить так, как хочу, и никакие законы, - ни божеские, ни человеческие, - и, тем более, никакие правила приличия никому из вас не помогут.
Это у них узкопрофильное - психология тюремного двора: если не нагнешь ты – нагнут тебя. Не верь, не бойся, не проси. А главное – не жалей и не сворачивай. Убил – сделай так, чтобы все об этом узнали. Избил - представь таким образом, что ты этим гордишься.
Кадырову надо было в этой ситуации продавливать общественное мнение до конца, свернуть его в бараний рог, заставить замолчать навсегда. Все, что меньше этого, – проигрыш. Это инвестиция в будущее, страховка от возмездия за еще не совершенные преступления.
Одна проблема: если люди хотят об этом поговорить, значит, их это волнует. Чем назойливей альфа-самец демонстрирует свою самость, тем очевиднее становится его растущая неуверенность в собственных силах.
Разумеется, Кадыров не остался в стороне и от главного события недели (или месяца, или всей осени, или 2023 года).
Что называется - почувствуйте разницу.
Это один из самых наглядных примеров, демонстрирующих, во что превратилась Россия.
2004 год. Нападение "Хамаса" на израильский город Беэр-Шева.
16 человек убиты, более 100 - ранены.
МИД России: «В Москве решительно осуждают новую варварскую вылазку экстремистов. Убеждены, что никакие политические и иные цели не могут быть достигнуты с помощью насилия и террора».
2023 год. Масштабное нападение "Хамаса" на Израиль. Более 800 человек погибли, тысячи ранены, почти 200 человек взяты в заложники и пропали без вести.
МИД России: официальных заявлений нет. Представитель МИД Захарова: "В Москве выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта".
Глава Чечни Р. Кадыров: "Мы поддерживаем Палестину!"
Ракета, выпущенная ХАМАСом, попала в мечеть в деревне Абу-Гош, близ Иерусалима. Известно, что эта мечеть построена при крупном инвестиционном ($6 млн.) + организационном участии самого Р. А. Кадырова. Она открыта в 2014 и официально носит имя Ахмата-Хаджи Кадырова, отца нынешнего лидера Чечни.
Кого поддержит в нынешней израильской войне полк "Ахмат"?
Смотрим, следим.
Рамзан Кадыров поддержал Палестину.
1. Он поддержал именно Палестину, а не операцию Хамас.
2. Он предложил создать большую коалицию мусульманских государств с целью давить на Запад и не допустить бомбовых ударов по сектору Газа.
3. Предложил послать чеченские отряды в качестве миротворцев.
4. Все это не называя Хамас, но конечно в интересах Хамас.
5. Крутой он конечно.
Так он хочет быть миротворцем или поддерживает Палестину?
Вообще будто из двух разных заготовок речь. Сначала хотел про Палестину, но потом узнал, что она разрушили мечеть имени его отца. А в целом у Кадырова из-за Абу-Гош довольно прочные связи с Израилем. Поэтому про поддержку Палестины буквально одно слово. Дипломатия такая.
Но вернёмся к событиям внутренней российской политики. Во-первых, стало известно, что Рамзан Кадыров наградил Путина орденом.
Кадыров наградил Путина.
Похоже на анекдот, но это правда. Смута идёт по стране. Чёрт знает что творится.
Путин награжден орденом имени папаши Кадырова – Ахмата. 📷 Первым награждённым был Пушилин, вторым Золотов. И вот, наконец, третий лауреат – великий геополитик. Отличная компания.
Как видите, награды и звания сыплются не только сверху вниз, но и взлетают снизу вверх, как бы подпрыгивая на рогозинском батуте.
А как вручать? Лично, что ли великому геополитику пришпилить? Выглядело бы странно. Поэтому Кадыров непочтительно передал награду и сообщил какую-то фантастическую историю: «Указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году, но все это время не было либо подходящего случая, либо повода, чтобы передать высшую награду региона …»
По степени достоверности это примерно, как рассказ Путина о том, что Пригожин и соратники закидали друг друга в самолете ручными гранатами.
То есть Кадыров полтора десятка лет воздерживался, встречаясь с Путиным. Кстати, великий геополитик со своим чеченским другом встречался за это время едва ли не чаще, чем с народом.
С шутками-прибаутками шлёпает закатный путинизм по вязким своим болотам. Позвякивая орденами.
Представил себе палату номер шесть. Входит такой в эту палату Шойгу в мундире Кутузова и повязке на один глаз и говорит: где тут у меня Вячеслав Манучаров? Я ему медаль Ордена за Заслуги перед Тывой принес! А потом такой Дмитрий Медведев въезжает на картонном танке и кричит: а ну-ка позвать мне сюда Валентину Талызину! Буду ее награждать орденом Русско-палестинского общества за Победу над евреями!
А потом все вместе пьют песню про зайцев и едят пломбир.
Москва. Сахарный Кремль. Палата номер 666.
Во-вторых, на митинге в Грозном предложили отказаться от проведения президентских выборов 2024 года.
Дикое нападение ХАМАС на Израиль 7 октября заслонило другое дикое мероприятие – митинг против президентских выборов в РФ, проведенный в Грозном кем-то, похожим на Кадырова. Бывают самые абсурдные митинги. Например, обмороженные участники митинга в 2009 г. в Копенгагене против саммита по борьбе с глобальным потеплением. Но митинги против проведения очередных выборов нигде, кроме РФ, вроде не проводили.
На предложение из Грозного мгновенно, несмотря на выходной день, отреагировали через СМИ почему-то из комитета Госдумы по международным делам, а не из администрации президента или Центризбиркома, как будто Чечня не в составе РФ.
Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента РФ из-за войны или же провести их с одним кандидатом - Путиным.
С таким заявлением глава Чечни выступил во время "флешмоба", как назвали местные власти официозный митинг в Грозном, который был приурочен к дню рождения российского диктатора.
Кадыров подлизнул как-то совсем уж безопасно. "Выборы" и так пройдут в формате "флешмоба по-чеченски", кандидат фактически один - Путин, и все, кто не придут, все равно за него проголосуют.
Ну конечно, зачем нам другой президент? Ведь при этом можно спокойно людей в СИЗО избивать, а потом за это получать награды при полном попустительстве правоохранительных органов...
Вряд ли к заявлению Кадырова про отмену президентских выборов стоит относиться всерьез. Это просто попытка в очередной раз выслужиться перед Путиным в его день рождения. Но Кадыров знает, как добиваться цитируемости: кто бы обратил внимание на его митинг в Грозном без этого заявления?
Более логично было бы сразу объявить результаты без этих утомительных и никому не нужных процедур. А сэкономленное отправить на покупку чего-то нужного - скажем, оплатить Северной Корее или Ирану пару очередных поставок.
И вообще, все эти ваши выборы - это просто ненужная формальность, которую раньше устраивали, чтобы показать, что мы свои, буржуинские. Теперь мы ничьи, а значит, можно не заморачиваться на эти пляски.
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