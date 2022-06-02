Пеле призвал Путина остановить войну в Украине

Легенда мирового футбола 81-летний бразилец Пеле (Эдсон Арантис ди Насименту) призвал президента России Владимира Путина остановить войну в Украине.

"Нет абсолютно никакого оправдания для этого продолжающегося насилия. Этот конфликт ужасен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха и ненависти", - говорится в открытом письме к Путину, опубликованном в инстаграме Пеле.

"Возможность прекратить его – в ваших руках", - продолжает легендарный футболист, - "тех, которые я пожимал во время нашей последней встречи в Москве в 2017 году."

Тогда Пеле участвовал в мероприятиях Международной федерации футбола (ФИФА), предшествовавших чемпионату мира, который проходил в России в 2018 году.

Пеле входит в число ста наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.

24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.

За три месяца со дня начала широкомасштабного вторжения России в Украину жертвами боевых действий стали тысячи, а по некоторым данным - десятки тысяч мирных жителей.