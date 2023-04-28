Пенс дал показания в рамках расследования действий Трампа

Бывший вице-президент США 63-летний Майк Пенс дал показания в рамках уголовного расследования предполагаемых попыток Дональда Трампа отменить результаты выборов 2020 года.

Пенс более семи часов отвечал на вопросы перед федеральными присяжными заседателями в Вашингтоне. Об этом сообщает Би-би-си в партнерстве с компания CBS News. Расследование должно установить, нарушили ли Трамп и его соратники федеральный закон, пытаясь оспорить результаты выборов 2020 года, когда победил Джо Байден.

В этом году Пенсу была отправлена повестка с вызовом для дачи показаний под присягой. Допрос прокурорами проходил за закрытыми дверями.

Пенс отвечал на вопросы всего через несколько часов после того, как апелляционный суд отклонил последнюю попытку команды юристов Трампа помешать бывшему вице-президенту давать показания.

Суд также расследуются беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали здание конгресса, пытаясь помешать подтверждению результатов выборов. Пенс, как и все вице-президенты, будучи также председателем Сената, мог сорвать окончательное подтверждение результатов выборов и затянуть передачу власти. Трамп публично добивался от Пенса именно таких действий. Отказ же Пенсa разгневал Трампа.

Майк Пенс считается ключевым свидетелем в расследовании. "Мы будем соблюдать закон, мы будем говорить правду", - сказал Пенс в интервью CBS в минувшее воскресенье.