Пенсионер получил три года колонии за антивоенные комментарии

67-летнего пенсионера из Новосибирска Тахира Арсланова приговорили к трем годам колонии общего режима по делу об антивоенных комментариях. Об этом сообщил телеграм-канал политического объединения "Новосибирск 2020".

Гособвинение запрашивало Арсланову 6 лет лишения свободы, сообщил он корреспонденту Сибирь.Реалии.

Арсланова признали виновным сразу по уголовным статьям о призывах к терроризму , экстремизму и массовым беспорядкам.

На заседании 2 августа пенсионер признал свою вину. Он добавил, что не проживёт в колонии срок, который ему запросил прокурор. Защита просила суд избрать наказание без ограничения свободы.

Поводом к уголовному преследованию Арсланова стали два его комментария в группе ВКонтакте "Волна перемен. Новосибирск", написанные в сентябре 2022 года после объявления мобилизации. В первом он назвал российское вторжение в Украину "захватнической войной кремлевских фашистов", во втором — призвал сжигать военкоматы.

По версии следствия, Арсланов испытывает чувство "вражды и ненависти к Путину" и проводимой "СВО" -специальной военной операции (так российские власти называют войну в Украине). Во время начала вторжения России у пенсионера в Киеве находилась дочь, рассказывал он SOTAvision.