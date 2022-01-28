Пенсионный фонд хотят объединить с Фондом социального страхования

Правительство России планирует к 2023 году объединить Пенсионный фонд(ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию . Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы министерства труда, подлинность которых подтвердили в самом ведомстве.

Минтруд предложил присвоить единой структуре, которая получит название Социальный фонд новый организационно-правовой статус — внебюджетный фонд. ПФР и ФСС - государственные учреждения. Работу Социального фонда будет координировать министерство труда, а в структуре его управления появится наблюдательный совет. В него, по данным газеты, будут входить, в том числе представители Совета федерации и Госдумы, а также сам глава Минтруда и вице-премьер правительства.

Административные расходы на работу Социального фонда не должны превысить примерно 1% от расходов ПФР и ФСС.

С 2023 года, согласно идее правительства, все работодатели будут уплачивать пенсионные и социальные взносы в том же размере, однако в виде единого платежа. При минимальном росте нагрузки на бизнес это, по замыслу Минтруда, позволит увеличить размер ряда социальных выплат для населения в полтора раза, пишет издание.

Также министерство труда предлагает обязать работодателей платить социальные взносы за сотрудников, которые работают в рамках гражданско-правовых договоров.

Источник "Коммерсанта" сообщает, что с помощью объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования правительство планирует управлять всеми социальными услугами, доступными россиянам, с помощью единой цифровой платформы.

Министерство труда рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.