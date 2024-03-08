Пентагон: "Интерес к НЛО возник в связи с испытаниями новой техники"

Всплеск интереса к так называемым неопознанным летающим объектам (сокращённо НЛО) в 1950–1960 годы объясняется испытательными полётами американских самолётов-разведчиков и опробованием некоторых космических технологий. Такой вывод содержится в докладе, опубликованном министерством обороны США. Официальные представители Пентагона также заявили об "отсутствии свидетельств", подтверждающих, что представители правительства США сталкивались с образцами инопланетной жизни.

Большинство объектов, принимавшихся за НЛО, были обыкновенными земными разработками, утверждается в докладе, представленном в пятницу в Конгрессе США.

Пентагон, однако, признал, что сведения, обнародованные в докладе, не смогут поколебать широко распространённых суждений и верований относительно инопланетных пришельцев.

Всё более широкое распространение телевизионных программ, книг, фильмов, а также огромные объёмы контента в интернете и социальных сетях по теме неопознанных летающих объектов, по всей вероятности, повлияли на общественные дискуссии об инопланетянах, говорится в докладе. Также возможно, что эти дискуссии укрепили уверенность части населения в реальности существования инопланетных объектов, признают авторы доклада.

Представленный в пятницу в Конгрессе документ — часть публичных усилий правительства США изучить "неопознанные летающие объекты" (НЛО), официально называемые неопознанными аномальными явлениями ("unidentified anomalous phenomena", UAP).

Усилия правительства включали в себя и открытые встречи с официальными представителями NASA, и слушания в Конгрессе, отмечает Би-би-си.

Особое внимание, по мнению исследователей, привлёк к себе тот факт, что правительство, обнаружив космический корабль и останки неземных существ, настояло на сохранении в тайне подробностей об этом событии.

Представитель Пентагона на слушаниях в Конгрессе заявил, что авторы доклада непредвзято рассматривали случай с останками, но не обнаружили никаких подтверждений неземного происхождения этих останков.

Как следует из публикации Би-би-си, этот эпизод, по всей видимости, будет изучен дополнительно и результаты анализа будут обнародованы позднее.