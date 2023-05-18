Пентагон: комплекс "Пэтриот" в Украине уже вернулся в строй после ремонта

Находящийся на вооружении в Украине американский противовоздушный комплекс "Пэтриот", несколько дней назад получивший повреждения после российской ракетной атаки на Киев, уже вернулся в строй после ремонта. Об этом заявила в четверг представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"Он был отремонтирован и теперь полностью боеспособен" - сказала Сингх на пресс-конференции в четверг. Она отметила, что специалисты из США оказали помощь в ремонте. Подробностей о характере повреждений она не привела.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в администрации отмечали, что в результате российской ракетной атаки комплекс был повреждён, но не уничтожен.

Минобороны России, в свою очередь, утверждала, что ракетой "Кинжал" были уничтожены пять пусковых установок комплекса и радар. Доказательств своих утверждений ведомство не привело.

В ночь на 16 мая, как утверждала украинская сторона, Россия подвергла Киев массированному ракетному удару, но система ПВО сбила ракеты, в том числе шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал". Российские комментаторы, ссылаясь на появившееся в сети видео, утверждали, что один из "Кинжалов" не был сбит, а поразил комплекс "Пэтриот". На видео виден взрыв на земле после работы системы ПВО.