Пентагон признал 33 российских вуза и НИИ угрозой нацбезопасности США

Министерство обороны (Военное министерство, согласно указу президента Дональда Трампа) США опубликовало обновлённый список иностранных учреждений, которые, по оценке Пентагона, занимаются "сомнительной деятельностью" и представляют угрозу нацбезопасности США. В него попали 130 научных и исследовательских организации, расположенных в Китае, России и Иране.

В перечне вузов указаны 33 российских образовательных и научных организации, среди которых МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, Московский авиационный институт, Курчатовский институт, Сколковский институт науки и технологий и другие.

"Американским исследователям, академическим учреждениям и отраслевым партнерам рекомендовано проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении вопросов сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, указанным в этом списке", – говорится на сайте Пентагона.

С чем конкретно связано включение в список тех или иных вузов или учреждение, не сообщается. Как отмечает "Настоящее время", в апреле издание T-invariant сообщило, что в МГУ при финансовой поддержке миллиардера Олега Дерипаски открылся Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, который возглавляет младшая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова.