Пентагон признал "трагическую ошибку" при ударе по мирным жителям в Кабуле

Пентагон в пятницу признал, что 29 августа в Афганистане в результате удара с американского дрона были убиты 10 мирных жителей - семеро детей и трое взрослых. Американская сторона называет произошедшее "трагической ошибкой", сообщила газета "Нью-Йорк таймс".

Взрывчатка, якобы находившаяся, как считали американские военные, в легковом автомобиле, оказалась канистрами с водой. При втором ударе с дрона в том же густо населённом районе Кабула, произошёл взрыв баллонов с пропаном. Следователи заключили, что автомобиль, поражённый первым ударом, не представлял собой никакой угрозы. А водитель автомобиля оказался давним сотрудником американской гуманитарной организации. Первоначально военные считали, что наносят удар по одному из кабульских укрытий бойцов "Исламского государства" (запрещено в России).

Генерал Кеннет Маккензи (глава Центрального командования США) сообщил в пятницу журналистам на пресс-конференции в Пентагоне, что направил глубокие соболезнования семье и друзьям Земари Ахмади, погибшего водителя автомобиля. Маккензи заявил, что удары наносились с "глубокой уверенностью" что "Исламское государство" готовилось к очередному нападению на аэропорт Кабула. Тремя днями ранее при теракте в аэропорту были убиты более 140 человек, среди них - 13 американских военнослужащих.