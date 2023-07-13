Пентагон: Украина получила кассетные боеприпасы

Украина получила кассетные боеприпасы, выделенные в рамках нового пакета военной помощи США. Об этом сообщил представитель министерства обороны США.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский ранее в четверг заявил, что Украина еще не использовала кассетные боеприпасы, но "они могут в корне изменить ситуацию на поле боя".
Новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов был выделен Украине 7 июля. Помимо кассетных боеприпасов в него вошли бронемашины Bradley и Stryker, снаряды для HIMARS и гаубиц, боеприпасы для ПВО.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тогда заявил, что США понимают всю опасность кассетных боеприпасов, и поэтому долго колебались с вынесением этого решения. Однако, поскольку российская армия уже использует подобные снаряды на территории Украины, Украина должна иметь возможность обороняться сравнимым оружием.
Также он сообщил, что получил от украинской стороны заверения в "максимально осторожном" применении кассетных боеприпасов и стремлении обеспечить безопасность гражданских лиц.
- По состоянию на 10 февраля 2022 года к международной Конвенции, запрещающей применение кассетных боеприпасов, присоединились в общей сложности 123 государства. 110 из них являются государствами-участниками, 13 – "подписавшие стороны".
- Крупнейшие производители и обладатели кассетных боеприпасов – США, Россия, Китай – не подписали конвенцию. Также от принятия договора отказались: Индия, Пакистан, Израиль, Южная Корея, Украина считающие их эффективным и необходимым оружием.
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