Перекопский пока не получит гражданство Боснии и Герцеговины

Вопрос о предоставлении гражданства Боснии и Герцеговины предпринимателю Илье Перекопскому – одному из сооснователей социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram – снят с повестки дня сегодняшнего заседания Совета министров.

Как сообщает издание Klix, против выступили четыре человека: министр иностранных дел Элмедин Конакович, министр связи и транспорта Эдин Форто, министр обороны Зукан Хелез и министр по правам человека и по делам беженцев Севлид Хуртич. По данным Klix, перед заседанием они договорились, что не поддержат предоставление гражданства Перекопскому.

Издание отмечает, что этот вопрос еще может быть рассмотрен на одной из будущих сессий Совета министров.

Ходатайство о предоставлении гражданства подала Торгово-промышленная палата Республики Сербской. В заявлении говорится, что с января 2026 года Перекопский работает лингвистом в зарегистрированной в Баня-Луке компании EVA Genesis, а с марта имеет временный вид на жительство в Боснии и Герцеговине.

Как следует из документов, Перекопский объяснил просьбу о предоставлении гражданства тем, что находится в процессе приобретения компании EVA Genesis и намерен инвестировать значительные средства в ее развитие и экономику страны. По данным Торгово-промышленной палаты Республики Сербской, компания занимается проектами в сфере цифрового маркетинга, коммуникаций, информационных технологий и индустрии моды.