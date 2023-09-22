Переговоры карабахцев с Баку о гарантих безопасности пока не дали результатов

Руководство самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявило в пятницу об отсутствии результатов на переговорах с Азербайджаном о возможных гарантиях безопасности или амнисти. Советник главы самопровозглашенной республики Арцах (армянское название Карабаха) Давид Бабаян, заявил, что "конкретных результатов пока нет".

Азербайджан предлагает амнистию для бойцов сил самообороны Карабаха, которые сложат оружие, хотя некоторые из них пообещали продолжить сопротивление. Об этом сообщил агентству Reuters советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев.

В Карабахе заявили, что соглашение еще не достигнуто.

Тем временем ТАСС сообщил со ссылкой на министерство обороны России, что Вооруженные формирования Карабаха начали под контролем российских миротворцев сдачу оружия и военной техники.

Бабаян подчеркнул, что была достигнута договоренность о том, что в пятницу через Лачинский коридор в Карабах сможет попасть гуманитарный конвой. Семь российских миротворческих машин, в том числе большие грузовики, в пятницу проехали армянский контрольно-пропускной пункт, направлявшийся в сторону Нагорного Карабаха, сообщил корреспондент агентства Reuters, работающий в регионе.

В Ереване вечером в пятницу, 22 сентября, началась очередная акция против действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. На митинг на площади Республики в центре Еревана собрались около одной тысячи недовольных политикой премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает "Немецкая волна", демонстранты требуют отставки Пашиняна.

На протестных акциях в центре Еревана в пятницу были задержаны 98 человек, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на МВД Армении. Среди задержанных в первой половине дня был Левон Кочарян, сын второго президента страны Роберта Кочаряна. По словам адвоката задержанного, полицейские избили Кочаряна-младшего при задержании. Пострадавший доставлен в больницу. Также был временно задержан один из лидеров протеста, бывший оппозиционный депутат Андраник Теванян.

Власти Армении продолжают готовиться к возможной эвакуации жителей региона. По словам премьер-министра Армении, в республике подготовлено более 40 тысяч мест для временного проживания людей, покидающих Нагорный Карабах.