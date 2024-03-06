Переговоры между Израилем и ХАМАС в среду зашли в тупик

Переговоры о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС (признана в США, ЕС и Великобритании террористической) в среду зашли в тупик, сообщает Reuters. Гуманитарный кризис в секторе Газа, управляемом движением ХАМАС, — вызывает всё большую обеспокоенность западных держав.

Переговорщики с палестинской стороны, Катар и Египет, но не Израиль, пытаются обеспечить 40-дневный режим прекращения огня на период празднования Рамадана — с первых дней следующей недели.

Призвав группировку ХАМАС принять условия, предложенные США, президент Джо Байден заявил во вторник, что "израильские союзники" проявляют желание к сотрудничеству. По словам Байдена, Вашингтон выступил с "разумным предложением о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. "Решение вопроса сейчас находится в руках ХАМАС", заявил Байден журналистам.

Израильские войска, начавшие наступательную операцию в Газе после кровопролитного рейда палестинцев на территорию Израиля 7 октября прошлого года, в последние дни продолжили обстрелы территории Газы. Обстрелы начались одновременно с открытием в воскресенье переговоров в Каире, сообщает Reuters.