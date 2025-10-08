Переговоры в Египте: Израиль и ХАМАС обменялись списками

В египетском городе Шарм-эш-Шейх третий день продолжаются непрямые мирные переговоры о завершении войны в секторе Газа. В роли посредников между Израилем и группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, выступают Египет, Катар и Соединённые Штаты.

Обсуждается мирный план президента США Дональда Трампа, предусматривающий освобождение всех удерживаемых ХАМАС заложников. Представитель ХАМАС в среду сообщил, что стороны обменялись списками тех, кто должен быть освобождён. В секторе Газа, по последним данным, удерживались 48 захваченных в Израиле заложников (в живых остаются около 20 из них), в обмен на них, по плану Трампа, Израиль должен освободить сотни палестинских заключённых.

Представитель ХАМАС заявил, что переговоры идут позитивно. Такую же оценку дал накануне Трамп. Однако пока нет договорённости о том, когда именно может начаться реализация мирной инициативы.

Ожидается, что в среду к переговорам присоединятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также министр по стратегическим вопросам правительства Израиля Рон Дермер. Также ожидается участие премьер-министра Катара шейха Мохаммеда аль-Тани и главы турецкой разведки Ибрахима Калина.

Разногласия пока вызывает требование о разоружении ХАМАС - группировка не согласна на него. Также она требует полного вывода израильских войск из Газы. При этом ХАМАС согласен передать власть в секторе палестинскому "национальному технократическому органу". План Трампа предусматривает создание в Газе международного надзорного органа во главе с самим Трампом, а также полное исключение ХАМАС из политической жизни.

Источники, которые цитирует в частности Reuters, сообщают, что сейчас переговоры фокусируются на освобождении заложников и прекращении огня. В администрации США надеются, что договорённости по этим вопросам в конце концов помогут преодолеть разногласия и по вопросу о послевоенном устройстве Газы.

Нынешняя война началась ровно два года назад с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Израиль в ответ начал масштабную кампанию с целью не только освободить заложников, но и уничтожить ХАМАС. Действия Израиля столкнулись со всё возрастающей критикой со стороны многих стран мира, которые указывают на большое число жертв среди мирного населения и гуманитарный кризис в секторе. США поддерживают Израиль, стремясь при этом добиться скорейшего прекращения огня и установления мира в регионе.