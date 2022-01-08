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Переговоры военных делегаций США и РФ могут начаться в Женеве 9 января

Пуск ракет на одном из российских полигонов на юге России, сентябрь 2020

США выразили готовность обсудить с Россией имеющиеся у обеих сторон ракетные системы и проведение военных учений. Как сообщает из Вашингтона агентство AFP, переговоры между российской и американской делегациями могут начаться уже в это воскресенье в Женеве, чтобы разрядить напряжённость между обеими странами. В последние недели США и Европейский союз регулярно обиняют Россию в якобы ведущейся подготовке военного вторжения в соседнюю Украину.

Собеседник агентства AFP сказал, что в Вашингтоне надеются на возможность достичь некоторого прогресса, исходя из того, что переговоры по ракетным системам и военным учениям могли бы содержать взаимные обязательства сторон.

"Россия неоднократно заявляла, что опасается внешней угрозы, которую представляли бы ракетные системы, будь они дислоцированы на Украине. У американской стороны нет таких намерений, заверил источник агентства AFP. Он попросил не раскрывать его имя и должность и добавил, что в этом вопросе обе стороны могли бы найти взаимопонимание, если бы Россия проявила готовность взять на себя симметричные обязательства".

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