Переход роковой черты. Соцсети о приговоре Владимиру Кара-Мурзе

Эта неделя началась с ожидаемого, но всё равно оглушительного приговора российскому оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе: 25 лет колонии строгого режима.

В охранительской части Рунета царит злобная радость.

Ярослав Белоусов:

В истории с осужденным на 25 лет колонии Владимиром Кара-Мурзой на самом деле все лежит на поверхности.

Во-первых, данный деятель не обладал широкой известностью даже среди либералов вплоть до истории с "отравлением" в 2015 году. Это был не публичный и уж тем более не митинговый политик, а исполнитель определенных технических задач с обширными связями на Западе – не зря же несколько лет прожил и проработал в США.

Во-вторых, баснословные суммы от западных структур (примерно $30 тысяч в месяц) Кара-Мурза получал явно не за красивые глаза или роскошную публицистику. Были, видимо, у человека проекты, связанные с российскими элитами –​ именно по этой причине и было заведено уголовное дело о госизмене, деталями которого российские власти делиться не хотят. Этим же объясняется и строгость приговора –​ он не за оппозиционность и даже не за резкую антироссийскую позицию как таковую, а конкретно за натужные попытки антикремлевских "подкопов".

Сергей Колясников:

30 лет понадобилось, чтобы государственные изменники, открыто работавшие на США и Великобританию с 90-х, начали садиться в тюрьму.

Сергей Григоров:

Смел он был в год войны, будучи агентом враждебной разведки, приехать в Россию? Ну да. Был смел. Видимо рассчитывал на быстрое поражение и оккупацию России. А мы тут решили победить. Потому русские не рабы и сражаются за свою свободу и достоинство.

Если бы Кара-Мурза получал срок за измену в мирное время, получил бы меньше, а в военное время вот так.

Николай Стариков:

Хочется сказать несколько о другом –​ каждый раз, когда в Москве судят того, кто сегодня называется иностранным агентом, а по сути, является агентом влияния Запада, мы видим одну и ту же картину. В зале суда присутствует огромное количество дипломатов: послы, консулы и так далее. Причем, что называется, в товарном количестве.

Их присутствие, по замыслу тех, кто их туда направляет, должно оказать давление на российский суд, иначе, их присутствие в зале суда воспринимать совершенно невозможно.

Так вот, сегодня в зале суда тоже присутствовало большое количество западных дипломатов, а именно –​ 40 дипломатов из 25 стран, среди которых: США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Италия…

Несмотря на это, вердикт суда был максимально жестким. Что это значит?

Это значит, что время разговоров с западными дипломатами безвозвратно ушло.

Они могут ходить куда хотят и как хотят, но никакого влияния на российское государство их походы уже не оказывают.

Почему?

Потому что договориться с ними никто уже не пытается, значит их мнение российские власти и не принимают во внимание.

Это очень хороший знак.

Андрей Перла:

О чем нельзя забывать, когда читаешь и обсуждаешь приговор иностранному агенту, изменнику Родины Кара-Мурзе.

О том, что этот человек –​ гражданин не только России, но и Великобритании. И Британии он настолько ценен, что английский посол лично присутствовала на оглашении приговора. Если бы нужны были еще доказательства сущности Кара-Мурзы –​ это было бы лучшее из доказательств.

Нужно понимать: никакой "несистемной оппозиции" в России нет. Есть агентура враждебных государств. И даже это - эвфемизм, потому что в НАТО и в G7 есть только два типа стран –​ сами англо-саксы и их сателлиты. Поэтому –​ так называемая несистемная оппозиция у нас - это всегда англо-саксонская агентура. И больше ничего.

Дмитрий Бавырин:

Полагаю, на Кара-Мурзу хотят кого-нибудь выменять у британцев. Вне зависимости от этого, еще …дцать тысяч человек сегодня начали собирать вещи.

Противники режима и войны в значительной степени деморализованы, даже если стараются выбирать оптимистичные формулировки.

Анатолий Несмиян:

Высшая мера за невосторженный образ мыслей. Террор против народа поднялся до высшей точки.

Приговор за государственную измену в форме выражения частного мнения человека, не обладающего допуском к государственным тайнам – это перебор даже по совсем гестаповским меркам.

Вадим Жук:

Невозможно больно смотреть в лицо осуждённого на четверть века

Кара-Мурзы.

Больший, кажется, срок советских приговоров.

Полный срок российской солдатчины.

Олег Козловский:

Жестокий, абсолютно сталинский приговор Владимиру Кара-Мурзе для меня ещё и личный удар. Я знаком с Володей лет 20 и, надеюсь, могу называть его другом. Для меня он является примером того, каким должен быть политик и вообще человек: честный, умный, смелый, человечный, образованный, умеющий ясно мыслить и доносить свои идеи, видящий далеко за пределами "здесь и сейчас", но при этом практичный, эффективный и способный к компромиссам. За это его и наказывают. Ему будет тяжело, но не сомневаюсь, что вся российская государственная система скорее сломается сама, чем сломит его.

Алиса Ганиева:

В заключении он потерял больше 20 килограммов, у него обострились болезни, порожденные двумя, организованными властью отравлениями. 25 лет - это самое большее, чем может грозить сейчас УК РФ. Это очередная попытка Кремля погубить своего разоблачителя.

Кара-Мурза –​ инициатор создания "списка Магнитского", куда одним из первых попал судивший Магнитского судья Сергей Подопригоров. Сегодня именно Подопригоров и вынес приговор. Это ещё и личная месть.

Станислав Кучер:

Людоедский приговор Владимиру Кара-Мурзе –​ это не только наказание лично его за борьбу с путинизмом, но и в известном смысле продолжение мести его другу и наставнику –​ Борису Немцову. Немцов взбесил Кремль тем что еще в 2014-м раскрыл правду о причинах конфликта в Донбассе, рассказал о планах Путина на Украину и начал работу по введению западных санкций в отношении путинской "элиты". Именно эту работу продолжил Володя - прежде всего благодаря ему дело Бориса не умерло после того, как сам Немцов был убит.

В сознании "чекистов" и Немцов, и Кара-Мурза - предатели, заслуживающие самой страшной кары именно потому, что помогали ненавистному Западу усложнять жизнь им –​"истинным" спасителям России. Но есть еще кое-что, за что эти "спасители" продолжают ненавидеть Бориса и Владимира, за что им мстят и будут мстить до последнего.

Это кое-что –​ та самая разница между настоящими патриотами России, такими, как Немцов и Кара-Мурза, и фальшивками, которых даже чекистами без кавычек не назовешь. Это человеческие качества, которые позволяют Володе Кара-Мурзе встречать свой приговор с мужеством, непостижимым для охранителей. Не обусловленный невежеством фанатизм, не предопределенная соучастием в преступлениях верность, а "простые" сила характера и чистота души. Частично унаследованные, частично развитые и удивительным образом сохраненные ими несмотря и вопреки. Таким людям слабаки и фальшивки при погонах и власти завидуют больше всех. Поэтому и мстят. И каждый акт такой мести –​ напоминание всем о том, какими лузерами на самом деле являются они сами. Чем бессильнее злоба, тем более жестокая месть.

Владимир Осовцов:

Бессмысленно доказывать, что этот приговор неправовой, политический и т.п., это ясно и тем, кто его вынес, фактически и формально. И столь же бессмысленны рассуждения о том, правильно ли он сделал, что не уехал, или что вернулся, и всё в этом роде, что я регулярно вижу исходящим из уст людей, достаточно далёких от происходящего, в том числе просто с точки зрения расстояния. Кара-Мурза, как и Навальный, Яшин и другие, кто сейчас за решёткой и колючей проволокой, оказались там не по недостатку способностей просчитать риски и сравнить, где они смогут принести больше пользы, а потому, что они так чувствуют свой долг. Чувствуют, а не считают, будь то правильно или неправильно. Долг, а не вероятность успеха или выигрыша. Кто-то вообще никакого долга не чувствует, кто-то чувствует свой долг иначе, а они так. Поэтому единственное, что мы можем сделать для них - это пытаться приблизить их освобождение, по чуть-чуть, каждый в меру своего понимания и своих обстоятельств подтачивая и разрушая российский фашистский режим Путина и его преступной шайки.

Анна Старобинец:

Все эти людоедские сроки - как будто попытка агонизирующего, издыхающего людоеда "продлиться" после смерти в своих жертвах, как мы обычно надеемся продлить себя в своих детях. Я всей душой надеюсь, что он сдохнет гораздо раньше - не только лидер нации, а весь Молох –​ и не продлится.

Владимиру Кара-Мурзе и всем политзаключенным - мужества и победы. Это не может продлиться ещё 25 лет. Гниение происходит куда быстрее.

Нателла Болтянская:

Мантра – скорее бы основной фактор, обеспечивший сроком Кара-Мурзу, перестал существовать. Лопнул, кончился и сломался.

Алексей Лушников:

Владимир Кара-Мурза - это история современного героя. Мощного героя. Интеллигента, наполненного потрясающей волей. Это воля непонятна властному классу, ибо не продаётся. Эта воля штучна. Индивидуальна. Наполнена убеждениями. Он осознанно выбрал свои 25 лет, не разменяв их на политическую имитацию. Он остался политиком высочайшей пробы. Человеком, именем которого можно гордиться.

Да, нынешнее время рождает героев. Самопожертвование становится последней возможностью пробудить спящих, заставить очнуться равнодушных. Самопожертвование, как единственно возможный нравственный императив.

А что путинизм? Он не переживёт и года. Совсем скоро в России время поменяет качество своего течения. Узники совести выйдут на свободу. Люди начнут дышать.

Борис Акунин:

Владимир Кара-Мурза герой. Духовной крепости ему не занимать, дай ему бог крепости физической.

Нормальная жизнь в России настанет не раньше, чем он и остальные политзаключенные поменяются местами с судьей Подопригоровым и остальной путинской «арестократией».

А теперь про то, о чем я в связи с этим гнусным приговором сейчас думаю.

25 лет "по запросу прокурора" –​ это переход роковой черты. Можно ведь было дать и десять лет, да хоть пять, это ничего бы не изменило, потом добавили бы, как было до сих пор. Но нужно было продемонстрировать агрессию, оскалить клыки. Я сейчас готовлюсь писать 10 том моей «Истории», про сталинские времена, и вижу прямые параллели в возгонке репрессий. Это очень похоже на рубеж 1934-1935 годов.

Дорогие все, кто в России. Режим звереет. Чем хуже будут у них идти дела на фронте, тем свирепей будут репрессии. Этот процесс только начинает набирать обороты. Правила выживания изменились. Пожалуйста, будьте осторожны.

Роман Супер:

С Володей Кара-Мурзой младшим я познакомился ещё в студенчестве, когда пришёл проходить практику на телеканал rtvi. Я тогда штативы носил. А Володя делал исторические документальные фильмы.

Володя производил впечатление максимально спокойного и порядочного человека. Он таким и является. Таким был и его великий отец.

Отца уже нет в живых. Володю посадили в тюрьму на 25 лет в общем-то за эту его порядочность. Она теперь незаконна в России. И наказывают за неё жёстче, чем за убийства.

Татьяна Мэй:

А ведь Олег Добродеев, строивший весь этот накрывший страну ужас, человек, ответственный за выжженные пропагандой мозги населения, - был ближайшим другом Кара-Мурзы старшего. Более того, Кара-Мурза –​ крестный его сына. И вот теперь построенная им система на глазах у всех убивает сына его друга. Ветхий завет

Дмитрий Милин:

Сроки окончания наиболее резонансных приговоров.

2024. Никита Белых (1975), Андрей Пивоваров (1981)

2026. Вячеслав Гайзер (1966), Евгений Урлашов (1967)

2027. Сергий (Романов, 1955)

2028. Александр Хорошавин (1959)

2029. Алексей Горинов (1961)

2030. Леонид Маркелов (1963)

2031. Юрий Дмитриев (1956), Игорь Пушкарев (1974), Илья Яшин (1983)

2032. Алексей Навальный (1976)

2033. Александр Шестун (1964)

2036. Магомед Магомедов (1967)

2037. Зиявудин Магомедов (1968)

2042. Сергей Фургал (1970), Иван Сафронов (1990)

2047. Владимир Кара-Мурза (1981)

Илья Колмановский:

Государство "рф" - главная и единственная угроза русскоязычной культуре, территория рф –​ самое опасное место, где может находиться русскоязычный человек сегодня - особенно смелый человек с совестью, как Владимир Кара-Мурза. Приговор Владимиру, 25 лет тюрьмы за акт Магницкого –​ одна из иллюстраций этой мысли.

Мне неблизка идея возмущаться тем, что газель ест траву, а фашистское государство - убивает всё живое, при этом воспроизводит себя и свои инструменты в череде поколений. Я не верю в уникальную роль Путина, их там около миллиона, таких как он - и около 20млн мужчин 18-60 лет, которыми они могут распоряжаться. И я не верю ни в какую естественную агонию этой системы, или в эволюцию в сторону модернизации. Они делают то, что умеют делать, это их job description –​ и никакая это не агония, это консолидация, становление государства-террориста. Пока у них есть ресурсы на производство снарядов - они будут перемалывать всё, до чего дотянутся снаружи и внутри.

Никакого вывода тут у меня нет, просто ужасно жалко всех жертв, сегодня и завтра, внутри границ и снаружи.