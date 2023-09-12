Переменчивый "супергерой". Приключения Илона Маска на войне в Украине

7 сентября телеканал CNN сообщил, что американский предприниматель Илон Маск фактически сорвал масштабную украинскую атаку на российский Черноморский флот с помощью надводных дронов. Со ссылкой на биографию Маска, написанную писателем и журналистом Уолтером Айзексоном (в широкой продаже книга с 12 сентября), издание рассказало, что Маск тайно попросил инженеров своей компании отключить сервис Starlink у берегов аннексированного Крыма. В итоге надводные дроны лишились связи и были выброшены на берег, не нанеся никакого вреда. Украинские власти, утверждало CNN, "умоляли" Маска вновь подключить сервис, но тот отказался, так как опасался, что участие Starlink в "мини-Перл Харборе" приведет к эскалации и в конечном итоге к ядерной войне.

Илон Маск выдвинул собственную версию событий: Starlink в Крыму и так не работал, предприниматель не выключил его, а отказался включать. Айзексон согласился с этой версией. В своей книге он утверждает, что именно после этого эпизода и разговора с российским чиновником у Маска зародились сомнения в том, как Starlink должен использоваться в Украине. Маск утверждает, что этим чиновником, пригрозившим ядерным ударом в случае эскалации, был российский посол в США. Однако по данным нескольких источников различных изданий, примерно в то же время Маск мог говорить с Владимиром Путиным.

Две версии одного фрагмента

Статья CNN, основанная на выдержке из еще не опубликованной на тот момент биографической книги, вызвала скандал. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк фактически назвал предполагаемые действия Маска "коктейлем из невежества и раздутого эго". Вскоре сам Маск, отказавшийся давать комментарии CNN, описал в в принадлежащей ему соцсети X (в прошлом – Twitter) свою версию событий. Предприниматель заявил, что сервис Starlink на "территории, о которой идет речь", то есть вблизи крымского побережья, и так не работал, и компания ничего специально не отключала. При этом Маск подтвердил, что получил от украинских властей срочный запрос на активацию сервиса, но ответил отказом, так как в противном случае его компания SpaceX (именно она предоставляет сервис спутниковой связи Starlink) стала бы "прямым соучастником масштабного военного акта и эскалации конфликта".

7 сентября – в день скандальной публикации CNN – издание The Washington Post опубликовало фрагмент книги Айзексона – тот самый, из которого следовало, что Илон Маск фактически саботировал украинскую операцию, отключив Starlink над Крымом. Действительно, об этом прямо говорится в оригинальном тексте заметки, теперь доступном только в интернет-архиве. "[Маск] тайно попросил своих инженеров отключить покрытие [Starlink] в пределах 100 километров от побережья Крыма. В результате, когда украинские морские дроны оказались возле российского флота в Севастополе, они потеряли связь и не нанеся никакого вреда были выброшены на берег", – гласил фрагмент биографии, написанной Айзексоном.

После сделанных Маском в твиттере заявлений текст фрагмента книги, опубликованный The Washington Post за два дня до этого, был изменен. Абзац, в котором описывалось тайное задание, которое Маск якобы дал своим инженерам, был удален, а вместо него в тексте появилось новое предложение: "Украинцы не знали, что Маск решил не предоставлять подключение к Starlink на побережье Крыма". В начале новой версии фрагмента книги появилась плашка, из которой следует, что автор, Уолтер Айзексон, отказался от своей первоначальной версии событий и принял версию Маска: Starlink уже был отключен на момент украинской атаки, так что предприниматель не столько саботировал ее (специально выключив доступ, чтобы помешать украинским дронам), а просто не захотел быть её соучастником (отказавшись его подключить). Эту же новую версию Айзексон отдельно повторил в своем аккаунте в X.

Связь для больниц и банков

В своей книге Айзексон представляет Илона Маска как человека, с раннего детства мечтавшего быть супергероем, который всегда готов прийти на помощь. Именно такая мотивация заставила Маска, по словам его биографа, уже в самом начале полномасштабного российского вторжения предоставить Украине крайне необходимую ей спутниковую связь взамен сервисов, работа которых была нарушена российскими хакерами. В то же время, пишет Айзексон, "[война] продемонстрировала сложность ситуации, когда критическая военная инфраструктура находится под контролем частного лица, часто имеющего хорошие намерения, но непостоянного".

Первые 500 терминалов Starlink были доставлены в Украину уже в конце февраля 2022 года – так Маск отреагировал на призыв в Twitter Михаила Федорова , вице-премьера Украины. Федоров в дальнейшем стал постоянным собеседником Маска (именно он уговаривал его обеспечить доступ к Starlink над Крымом для обеспечения атаки дронов). К июлю 2022 года Украина получила уже 15 тысяч терминалов, причем по личному указанию Маска Украине также были предоставлены наборы аккумуляторов и солнечных батарей производства Tesla, еще одной компании предпринимателя. Изначально Space X предоставляла терминалы и сервис Starlink за свой счет, но со временем часть расходов взяли на себя правительства нескольких стран и частные доноры. Весной и летом 2022 года вышло несколько публикаций, в которых украинские военные рассказывали об огромном значении надежной связи от Starlink в военных действиях.

Однако в октябре 2022 года Маск начал делать в соцсетях заявления, из которых следовало, что он не вполне доволен тем, как развивается его проект помощи Украине (история с неудачной атакой дронов на Севастополь, произошедшая в сентябре, стала публично известной только год спустя). 3 октября предприниматель опубликовал в соцсети X план урегулирования конфликта в Украине – под видом опроса. Маск предложил провести референдумы на оккупированных территориях, признать Крым частью России (каким он, по словам Маска, и был с 1783 года "до ошибки Хрущева") и договориться о "нейтралитете" Украины. На сегодняшний день против этого плана проголосовало около 60 процентов пользователей, а тогда, в октябре 2022 года, он вызвал волну негодования, которое разделяли и пользователи социальных сетей, и политики разных стран, включая Украину. Владимир Зеленский опубликовал в своем аккаунте в X собственный опрос: "Какой Маск вам больше нравится, тот, что поддерживает Украину или тот, что поддерживает Россию?". Репутация Илона Маска как одного из наиболее ценных союзников Украины была подмочена. В ответ на пост Зеленского основатель Space X напомнил, что его помощь Украине составила уже около 80 миллионов долларов, тогда как на поддержку России он не потратил ни копейки.

Несколько дней спустя, 7 октября, издание Financial Times опубликовало статью о том, что спутниковая связь Starlink барахлит на территориях, освобожденных ВСУ в ходе осеннего контрнаступления. Один из экспертов предположил, что работа сервиса на оккупированных территориях специально была ограничена Space X, чтобы сервис не могла использовать с помощью трофейных терминалов российская армия. Маск отказался говорить об этом с FT, но вскоре прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в Х: происходящее на поле боя – секретная информация. В этом же твите Маск вновь напомнил, что потратил на помощь Украине уже 80 миллионов долларов, а к концу 2022 года размер этой помощи вырастет до 100 миллионов.

12 октября CNN выпустило сенсационный материал: в его распоряжение попало письмо, направленное из SpaceX в Пентагон. В нем сообщалась, что компания более не в состоянии финансировать поставку новых терминалов Starlink в Украину и услуги связи (около 4500 долларов в месяц на примерно 20 тысяч терминалов). В SpaceХ просили Минобороны США взять эти расходы на себя. В Пентагоне подтвердили подлинность письма, а Маск, по своему обыкновению, прокомментировал публикацию в своем твиттере, сыронизировав, что, перекладывая финансирование на военных, он лишь следует совету одного из украинских дипломатов, отправившего предпринимателя "на хрен" за публикацию "мирного плана". Впрочем переменчивый, как пишет о нем биограф Айзексон, Маск тут же передумал: "Черт с ним.. Пусть Starlink все еще теряет деньги, пока другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим финансировать украинское правительство бесплатно", – написал он в очередном твите.

В начале 2023 года стало известно, что Space X в контексте использования Starlink в Украине беспокоят не только деньги. 31 января Маск написал в X, что его компания не позволяет использовать Starlink для дронов дальнего действия. Несколько дней спустя президент SpaceX Гвинн Шотуэлл раскрыла некоторые подробности: по ее словам, согласно соглашению между SpaceX и украинским правительством терминалы должны были использоваться только для таких нужд, как обеспечение связи больниц и банков, тогда как военное использование спутниковой связи никогда не было частью договоренностей. Шотуэлл отметила, что компания SpaceX не возражает против применения Starlink украинскими военными для связи на поле боя, но не согласна с тем, что они используются в качестве компонентов ударных дронов. "У нас никогда не было намерения, чтобы терминалы использовались в наступательных целях", – сказала Шотуэлл. Президент SpaceX добавила, что у компании есть способы ограничить подобное использование Starlink, и что такие ограничения уже вводились. Шотуэлл отказалась говорить, были ли отключения Starlink на линии фронта в сентябре-октябре 2022 года примерами таких ограничений со стороны компании.

В начале июня 2023 года SpaceX стала официальным подрядчиком Пентагона в Украине, получив контракт на обеспечение спутниковой связи. Детали этого контракта (в частности, то, как именно могут использоваться терминалы Starlink) не раскрываются.

Загадочный звонок

В своей книге Уолтер Айзексон раскрывает некоторые подробности о том, что мотивировало решения и заявления Илона Маска по поводу использования Starlink в Украине начиная с осени 2022 года. Если верить версии биографа, отправной точкой для сомнений Маска стала именно история с атакой надводных дронов на Севастополь в сентябре. Точная дата атаки в книге не раскрывается, но 21 сентября на крымском побережье действительно был найден прибитый к берегу морской дрон неизвестного происхождения.

Принимая решение о том, помогать ли Украине с этим ударом, Маск позвонил высокопоставленному российскому чиновнику. Айзексону Маск рассказал, что это был российский посол в США, хотя, как отмечает сам биограф, в разговорах с другими людьми предприниматель упоминал, что говорил с Владимиром Путиным. Этот собеседник предостерег Маска, что подобная атака на Черноморский флот приведет к ответному ядерному удару. Несмотря на настойчивые просьбы вице-премьера Украины Михаила Федорова изменить свое решение, Маск похвалил дизайн украинских дронов, но заявил, что "Украина заходит слишком далеко, и это может привести к ее стратегическому поражению". Позже, утверждает Айзексон, Маск перезвонил собеседнику – российскому послу – и заверил его, что терминалы Starlink будут использоваться только в оборонительных целях.

Именно страх перед дальнейшей эскалацией и возможной ядерной войной, по версии Айзексона, стал поводом для публикации Маском неоднозначного мирного плана и ограничения работы Starlink на оккупированных Россией территориях в октябре 2022 года. (В книге прямо утверждается, что это был не случайный сбой, а решение Илона Маска). Сомнения Маска разделяла и президент SpaceX Шотуэлл: она считала, что компания может оказывать гуманитарную помощь Украине, предоставляя для этого свои сервисы, но не должна финансировать производство ударных дронов. В сентябре 2022 года Шотуэлл начала переговоры с Пентагоном о том, что военное ведомство возьмет на себя как минимум обеспечение терминалов Starlink, которые используются украинскими военными, и когда договоренность была фактически достигнута, информация о ней попала к CNN, как читает Шотэулл, от Пентагона. Поддавшись на давление пользователей в соцсетях, взбешенных нежеланием Маска помогать украинским военным, основатель SpaceX решил продолжить финансировать Starlink в Украине самостоятельно.

В следующие месяцы SpaceX удалось найти дополнительных доноров, которые участвовали в финансировании работы Starlink в Украине. Компания создала отдельный сервис Starshild специально для военного использования и предоставила американским силовым ведомствам самостоятельно решать, как этот сервис будет использоваться в Украине, утверждает Айзексон.

Айзексон упоминает, что в одном из телефонных разговоров с ним Маск произнес: "Кто я в этой войне? Starlink не создавался для войн. Он создавался, чтобы люди могли смотреть Нетфликс, отдыхать, выходить в сеть для обучения, он создавался для хороших, мирных вещей, а не для ударов беспилотников".

Сколько раз Маск говорил с Путиным

Илон Маск утверждает, что говорил в Владимиром Путиным только один раз, примерно за год до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, и разговор касался космонавтики.

Однако как минимум два человека публично заявляли, что Маск хвастался перед ними, что говорил с российским президентом уже после начала войны. Первым такое заявление сделал в начале октября 2022 года глава консалтинговой фирмы Eurasia Group Ян Бреммер. Бреммер утверждает, что Илон Маск лично рассказал ему о разговоре с Путиным, в котором президент России заявил, что готов к переговорам при условии признания Украиной аннексии Россией Крыма, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и ее нейтрального статуса. При этом, если верить пересказу Бреннера, Путин сказал Маску, что Россия будет добиваться этих целей любыми методами, а попытка Украины вернуть Крым может привести к ядерному удару. Когда мог состояться этот разговор, Бреннер не уточнил. Маск отрицает, что такая беседа имела место.

В августе 2023 года похожую историю рассказал Колин Каль, в недавнем прошлом – заместитель министра обороны США. В комментарии для издания New Yorker Каль сказал, что в ходе одного из телефонных разговоров, в котором обсуждалось использование Starlink ВСУ, Маск неожиданно упомянул, что говорил с Путиным. Разговор этот предположительно произошел в октябре 2022 года. О том, что такой разговор имел место, изданию New Yorker рассказал и еще один источник в Пентагоне. По его словам, Маск говорил с Путиным за несколько недель до публикации в твиттере "мирного плана". Это может соответствовать тому моменту, когда Маск принимал решение о помощи с украинским ударом по Севастополю.

12 сентября, в день выхода книги Уолтера Айзексона, Владимир Путин упомянул Илона Маска в своей речь на Восточном экономическом форуме. "Что касается частного бизнеса, Илона Маска, он, безусловно, выдающийся человек. Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства", – сказал российский президент.